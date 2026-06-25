Dictaron prisión preventiva para dos imputados por asociación ilícita vinculada a defraudaciones con tarjetas

El Juzgado Penal Colegiado N° 2 , a cargo del Dr. David Mangiafico , dictó la prisión preventiva para dos imputados en el marco de una investigación por una presunta estructura delictiva dedicada a ciberestafas mediante el uso de datos de tarjetas de crédito y débito.

Los detenidos, identificados como Gastón Sebastián García Soto y Marcos Agustín García Gasques , permanecen alojados en la Penitenciaría provincial tras la resolución judicial.

Ambos están imputados como presuntos organizadores del delito de asociación ilícita , previsto en el artículo 210 del Código Penal, en concurso real con múltiples hechos de defraudación por el uso de datos de tarjetas de crédito y débito , contemplados en el artículo 173 inciso 15 del Código Penal.

Según la acusación, la maniobra investigada alcanza un total de 832 hechos de defraudación , atribuidos en calidad de coautores, lo que agrava el alcance de la causa por su reiteración y volumen.

La investigación es llevada adelante por la Unidad Fiscal de Delitos Económicos e Informáticos del Ministerio Público Fiscal , y se originó a partir de una denuncia presentada por la empresa Mercado Libre , tras detectar consumos fraudulentos que fueron desconocidos por los titulares de las tarjetas.

De acuerdo con la información oficial, el área de prevención de fraudes de la plataforma detectó que las operaciones sospechosas se realizaban desde direcciones IP ubicadas en la provincia de Mendoza, lo que permitió avanzar con la investigación judicial.

Como parte de la causa, el pasado 28 de abril se realizaron allanamientos e incautaciones de criptoactivos, medidas que resultaron clave para el avance del expediente.

La Justicia confirmó además que los imputados ya se encuentran detenidos y bajo resguardo en el sistema penitenciario provincial, mientras continúa la investigación para determinar el alcance total de la organización.