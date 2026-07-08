El testimonio clave que permitió detener al femicida que huyó con su ahijada en Junín

Un llamado fue la pieza clave que permitió a la Policía localizar y detener a Sebastián Daniel Bonafe, el hombre acusado por el femicidio de Mercedes Errapan en Junín y escapar con la hija de siete años de la víctima, que es también su ahijada .

La información aportada por el testigo, que vio las imágenes de difusión de la Alerta Sofía , y dio aviso a las autoridades, lo que resultó determinante para rescatar a la menor sana y salva en Pergamino.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, reveló que fue un docente quien logró identificar al sospechoso luego de que su imagen comenzara a circular de manera masiva tras la activación de la Alerta Sofía. El hombre se comunicó con la línea 911 para informar que había levantado en su vehículo a una persona que hacía dedo junto a una niña y los había trasladado hasta el centro de Pergamino.

"Gracias a la Alerta Sofía y a que empezó a circular por diferentes medios la cara de la niña y el femicida , un docente se contactó con nosotros porque los había encontrado haciendo dedo y los llevó en su auto a Pergamino", detalló Alonso.

Con ese dato, los investigadores reconstruyeron el recorrido del acusado y desplegaron un operativo cerrojo que permitió ubicarlo en la zona de las calles Alsina y Becerra. Al advertir la presencia policial, Bonafe se internó en un cañaveral junto a la menor y la amenazó con un cuchillo apoyado sobre el cuello.

Tras varios minutos de negociación, los efectivos lograron convencer al sospechoso para que depusiera su actitud. Finalmente fue reducido y detenido, mientras que la niña quedó fuera de peligro.

El ministro precisó además que el llamado por el femicidio ingresó al 911 alrededor de las 10:15 y que cerca de las 13 el docente aportó la información que permitió orientar la búsqueda. "Cuando trabajamos en equipo y las cosas se hacen profesionalmente conseguimos buenos resultados", destacó.

Un femicidio planificado

La investigación determinó que Bonafe, de 36 años, ingresó a la vivienda de Mercedes Errapan pocos minutos después de que la pareja de la mujer saliera a trabajar. Allí la asesinó de un disparo en la nuca y escapó con la hija de la víctima, de quien era padrino.

Durante un allanamiento en la vivienda del acusado, los investigadores secuestraron una carta manuscrita en la que detallaba el plan para cometer el crimen y una posible ruta de escape hacia las localidades de Arias, en Córdoba, o Cañada Seca, en Santa Fe.

En uno de los pasajes del escrito podía leerse: "Mi plan es matar a Mechi y a Jona e irme de Junín", en referencia a la víctima y su pareja.

La causa también reveló que el acusado estaba siendo investigado por una denuncia por presunto grooming presentada por Mercedes Errapan, quien lo había acusado de filmar a su hija mientras se encontraba en el baño. Además, registraba antecedentes por violencia de género y violencia familiar.

La fiscal María Fernanda Sánchez recaratuló el expediente como femicidio seguido de rapto, mientras avanza la investigación para esclarecer todos los detalles del caso.