Detuvieron a los sospechosos del crimen del hombre que se defendió con un machete

La causa por el asesinato de Germán David Di Giovambattista dio un paso importante en las últimas horas. La Policía de Mendoza detuvo a dos sospechosos señalados como autores del hecho, tras una serie de allanamientos en Maipú.

El anuncio fue realizado por la ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Rus. Según indicó, el procedimiento fue resultado de un trabajo investigativo coordinado entre la Policía y la Justicia. Los operativos permitieron identificar y capturar a los presuntos implicados en el homicidio ocurrido en Bermejo.

El hecho ocurrió el pasado 10 de abril en la calle Mathus Hoyos, en el distrito de Bermejo. Allí, delincuentes ingresaron a una vivienda con intenciones de robo durante la madrugada.

Según la información oficial, la víctima y su esposa se encontraban dentro de la casa cuando escucharon ruidos en el portón. Luego, los asaltantes comenzaron a exigir la entrega de una moto que estaba en el patio.

En ese contexto, Germán Di Giovambattista decidió salir a enfrentar a los ladrones con un machete . La reacción terminó de la peor manera: uno de los delincuentes le disparó con un arma de fuego, provocándole una herida letal. La bala ingresó por el costado izquierdo y salió a la altura de la axila derecha, según el parte médico.

A pesar de los intentos de reanimación mediante maniobras de RCP, los profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado confirmaron su fallecimiento en el lugar. La escena quedó marcada por la violencia del hecho.

Tras el ataque, los delincuentes escaparon en un Volkswagen Bora. Testigos aportaron ese dato que fue clave para orientar la investigación.

Ahora, la causa continúa su curso judicial con los detenidos a disposición de la Justicia. Mientras tanto, el caso sigue generando repercusiones en Mendoza por la violencia con la que ocurrió el crimen.