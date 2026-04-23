Asesinaron a una mujer trans a cuchillazos en La Matanza y el principal sospechoso es su pareja

La mujer trans fue identificada como Micaela Valeria Benítez. Sobre su novio ya pesa una orden de captura nacional e internacional.

En las últimas horas se supo que una mujer trans de 37 años fue asesinada a cuchillazos en su propia casa, ubicada en la localidad de Virrey del Pino, La Matanza. Ahora, la Policía busca intensamente a su pareja, quien fue señalado como presunto autor del crimen.

Todo comenzó este miércoles por la tarde con un llamado al 911 por parte de una vecina, que advirtió sobregritos y golpes dentro de la casa. Cuando ingresaron a la propiedad, los efectivos encontraron a Micaela Valeria Benítez muerta.

Estaba en ropa interior, tirada en el piso de una de las habitaciones, y presentaba cortes en el cuello, el pecho y la espalda. Asimismo, en la escena del crimen, se encontró un cuchillo chico con manchas de sangre y rastros hemáticos en la pileta.

La pareja de la víctima, primer sospechoso En un primer momento, la investigación estuvo orientada a un posible robo relacionado con la venta de un auto, ya que, según el testimonio de la misma vecina, la víctima estaba por vender su Ford Fiesta bordó y existía una supuesta reunión con un comprador. No obstante, luego de revisar las cámaras de seguridad de la zona, la hipótesis perdió fuerza.

Actualmente, el principal sospechoso es la pareja de la víctima, un hombre de 28 años quien, según los investigadores, se llevó el auto de la mujer luego del crimen. Aún no fue encontrado y sobre él ya pesa una orden de captura nacional e internacional.