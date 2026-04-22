La fuerte denuncia de una influencer trans tras ser agredida en una verdulería de Villa Urquiza
Una influencer trans tucumana aseguró que fue insultada y golpeada por dos mujeres mientras compraba en una verdulería. El episodio fue grabado y se viralizó.
Una influencer trans oriunda de Tucumán denunció haber sido víctima de un episodio de violencia en una verdulería del barrio porteño de Villa Urquiza. Según su relato, todo ocurrió mientras realizaba compras cotidianas, cuando otra clienta comenzó a hostigarla verbalmente desde el exterior del local.
De acuerdo con su testimonio, los comentarios se repitieron varias veces hasta que decidió salir a confrontar la situación. Fue en ese momento cuando el conflicto escaló rápidamente. La joven explicó que, ante una reacción agresiva de la otra mujer y temiendo una agresión física, respondió con una cachetada. La secuencia quedó registrada en video.
Influencer agredida y video viral
En las imágenes se escuchan insultos de tono discriminatorio y se observa cómo la agresora lanza golpes e incluso una patada. En medio del caos, un hombre intervino para frenar la situación mientras se oían gritos cruzados y acusaciones.
El momento de mayor tensión se produjo cuando la atacante se desvaneció dentro del local. Acto seguido, su madre pidió que la influencer permaneciera en el lugar mientras solicitaban la presencia policial. Vecinos que se encontraban cerca se acercaron y presenciaron la escena.
Minutos después, efectivos policiales arribaron al comercio y tomaron intervención. Según contó la denunciante en redes sociales, los agentes terminaron respaldando su versión de los hechos tras escuchar a las partes involucradas.
Más tarde, la joven compartió un mensaje agradeciendo a quienes la asistieron durante el incidente. También expresó que aún se encuentra afectada por lo sucedido, atravesada por múltiples emociones y en estado de shock tras el violento episodio.