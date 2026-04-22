La fuerte denuncia de una influencer trans tras ser agredida en una verdulería de Villa Urquiza

Una influencer trans tucumana aseguró que fue insultada y golpeada por dos mujeres mientras compraba en una verdulería. El episodio fue grabado y se viralizó.

Una influencer trans, nacida en Tucumán, aseguró que sufrió una agresión mientras realizaba compras en una verdulería de Villa Urquiza,

Una influencer trans oriunda de Tucumán denunció haber sido víctima de un episodio de violencia en una verdulería del barrio porteño de Villa Urquiza. Según su relato, todo ocurrió mientras realizaba compras cotidianas, cuando otra clienta comenzó a hostigarla verbalmente desde el exterior del local.

De acuerdo con su testimonio, los comentarios se repitieron varias veces hasta que decidió salir a confrontar la situación. Fue en ese momento cuando el conflicto escaló rápidamente. La joven explicó que, ante una reacción agresiva de la otra mujer y temiendo una agresión física, respondió con una cachetada. La secuencia quedó registrada en video.

Influencer trans denunció haber sufrido una agresión en una verdulería de Villa Urquiza Influencer trans denunció haber sufrido una agresión en una verdulería de Villa Urquiza

Influencer agredida y video viral En las imágenes se escuchan insultos de tono discriminatorio y se observa cómo la agresora lanza golpes e incluso una patada. En medio del caos, un hombre intervino para frenar la situación mientras se oían gritos cruzados y acusaciones.

El momento de mayor tensión se produjo cuando la atacante se desvaneció dentro del local. Acto seguido, su madre pidió que la influencer permaneciera en el lugar mientras solicitaban la presencia policial. Vecinos que se encontraban cerca se acercaron y presenciaron la escena.