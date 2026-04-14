Investigan la muerte de una arquitecta trans en un incendio: sospechan que fue asesinada

Una arquitecta fue hallado sin vida en su vivienda de barrio Alberdi, en la ciudad de Córdoba. Sospechan que el fuego fue provocado para encubrir un homicidio.

Un arquitecto de 44 años fue hallado muerto en una vivienda de barrio Alberdi de la ciudad de Córdoba, en un hecho que inicialmente fue reportado como un incendio, pero que ahora es investigado como un presunto homicidio.

Una arquitecta de 44 años fue hallada muerta en una vivienda ubicada en barrio Alberdi de la ciudad de Córdoba, en un hecho que inicialmente fue reportado como un incendio, pero que ahora es investigado como un presunto homicidio.

El episodio ocurrió en una casa de calle Mendoza al 300, donde vecinos advirtieron que el inmueble se incendiaba. Tras forzar el ingreso, lograron sofocar parcialmente las llamas y encontraron el cuerpo de la propietaria en una habitación contigua, lo que dio un giro a la investigación.

Según las primeras hipótesis, la víctima habría dejado ingresar a una persona conocida, quien luego la atacó con un arma blanca. Posteriormente, el agresor habría abierto las llaves de gas y generado un foco ígneo con la intención de encubrir el crimen y facilitar la huida, presuntamente tras un robo.

Investigan la muerte del arquitecto La rápida intervención de los vecinos evitó una posible explosión en la vivienda, aunque no logró impedir el desenlace fatal. En la escena, los investigadores detectaron indicios compatibles con un hecho de robo.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Distrito 1 Turno 2, a cargo del fiscal Guillermo González, quien ordenó una serie de medidas para esclarecer el caso. En tanto, se aguardan los resultados de la autopsia para confirmar la causa de la muerte, aunque todo apunta a heridas de arma blanca.