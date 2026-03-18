Diputados avanza con un proyecto para endurecer las penas por homicidios viales

La comisión de Legislación Penal de Diputados tratará la iniciativa ya aprobada por el Senado que endurece las penas por homicidios viales. Busca un dictamen.

La Cámara de Diputados debatirá este miércoles en comisión un proyecto de ley que propone endurecer las penas por homicidios viales. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

La Cámara de Diputados debatirá este miércoles en comisión un proyecto de ley que propone endurecer las penas por homicidios viales, una iniciativa que ya cuenta con media sanción del Senado desde septiembre del año pasado. El tratamiento se realizará desde las 11.30 en el ámbito de la Comisión de Legislación Penal, presidida por la diputada Laura Rodríguez Machado.

Según fuentes legislativas, la intención es llevar adelante una reunión informativa con especialistas y organizaciones, para avanzar hacia la firma de dictamen en un plazo estimado de 15 días y luego habilitar su discusión en el recinto.

Durante la jornada expondrán Viviam Perrone, titular de la asociación Madres del Dolor, y Silvia González, referente de la Fundación Estrellas Amarillas, ambas organizaciones históricamente vinculadas a la lucha por mayor seguridad vial y justicia para las víctimas.

Viviam Perrone Homicidios viales con penas más graves El proyecto, aprobado por unanimidad en el Senado el 18 de septiembre de 2025, impulsa un incremento de las penas en casos de lesiones graves o muerte ocasionadas por conductas imprudentes al volante. La propuesta eleva la pena mínima de 3 a 4 años y la máxima de 6 a 8 años, aunque contempla que pueda alcanzar hasta los 12 años de prisión si se configuran tres o más agravantes.

Además, establece que la inhabilitación para conducir será por un período equivalente al doble de la condena. Entre los agravantes incorporados figuran el consumo de alcohol o medicamentos que afecten la capacidad de manejo, la falta de licencia habilitante, el exceso de velocidad superior al 30%, el uso del celular al volante y la violación de señales en pasos ferroviarios.