Vecinos de Las Heras protestan porque están sin luz desde el viernes

Los vecinos señalaron que tras las tormentas quedó un poste de luz roto y nadie contesta los reclamos. Cortaron una calle este domingo.

Un grupo de vecinos de Las Heras se encuentra aún sin electricidad desde que una rama caída durante la tormenta del viernes pasado afectó un poste de concreto del suministro eléctrico, generando un corte de luz que perjudica varios hogares.

Según su testimonio, el corte se produjo alrededor de las 15.30 de ese día y desde ese momento están sin suministro. Advirtieron a MDZ que no han conseguido que la empresa Edemsa ni la Municipalidad de Las Heras atienda el reclamo. Y que producto de los más de dos días de corte, han perdido mucho valor en mercadería que se encontraba en las heladeras.

Cómo quedó el poste de luz que generó el corte en Las Heras Cómo quedó el poste de luz que generó el corte en Las Heras Los vecinos registraron imágenes de cómo se produjo la rotura sobre el poste, que se encuentra ubicado en calle 25 de Mayo de ese departamento. De hecho, el poste en sí es una amenaza ante la posibilidad de que se produzca una caída.

Denuncian además que la cuadrilla municipal aún no ha retirado el resto de las ramas que se cayeron de los árboles, que están tiradas al costado de la calle todavía.

El corte de calle y la protesta Es por tal motivo, que un grupo de vecinos decidió incendiar ramas en el centro de la intersección de 25 de Mayo y San Luis, cerca del barrio Módica, para llamar la atención de las autoridades. "Estamos ubicados en la calle 25 de Mayo y San Luis para hacer un reclamo, ya que desde el día viernes a las 16 horas nos encontramos sin el servicio eléctrico. Hemos hecho reclamos a la Guardia Urbana Municipal (GUM) de Las Heras y a la empresa Edemsa pero no tenemos ningún tipo de respuesta", señalaron los voceros.