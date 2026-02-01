Cómo sigue el tiempo en Mendoza: inestabilidad y calor en aumento

Tras el temporal en Mendoza del fin de semana, continúa la atención por los cambios en el tiempo para los próximos días.

Para la tarde de este domingo 1 de febrero, los modelos indican el desarrollo de una convección, especialmente en el oeste del área metropolitana y del Valle de Uco, extendiéndose hasta aproximadamente las 22. En paralelo, se espera una circulación de viento leve hasta las 20, que afectaría principalmente a la zona Este y al sur provincial.

Cómo estará el tiempo al comienzo de la semana El lunes 2 de febrero se presentará con cielo totalmente despejado durante toda la jornada, tanto en el llano como en Alta Montaña, donde se esperan condiciones estables. Por la tarde, entre las 14 y las 20, se prevé la presencia de viento Zonda leve en el sur de Malargüe, con intensidades promedio cercanas a los 35 km/h.

Hacia las 23 del lunes ingresará un viento sur moderado, con ráfagas de hasta 30 km/h, que se iniciará en la zona Sur y avanzará hacia el Norte alrededor de las 3 de la madrugada del martes. La temperatura mínima será de 18°C en Malargüe y Valle de Uco y de 20°C en el resto de la provincia, mientras que la máxima promedio provincial oscilará entre los 32°C y 33°C.