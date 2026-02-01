Luego de las tormentas: vecinos de la Sexta Sección reclaman por una importante perdida de agua

Una pérdida de agua de gran magnitud preocupa a vecinos de Ciudad, que aseguran haber denunciado el hecho sin obtener respuestas.

Vecinos de la Sexta Sección denuncian una gran pérdida de agua en Juan Gualberto Godoy y Cipoletti y aseguran estar sin servicio desde el sábado.

Luego de las tormentas que azotaron a Mendoza durante este fin de semana, una importante pérdida de agua mantiene en alerta a vecinos de la Sexta Sección en la Ciudad de Mendoza. El problema se registra en la intersección de las calles Juan Gualberto Godoy y Cipolletti, donde el agua corre por la calzada.

Según relataron los propios vecinos, la pérdida es “enorme” y ya fue denunciada. Sin embargo, aseguran que hasta el momento no recibieron respuestas ni la visita de ninguna cuadrilla para solucionar el inconveniente.

Perdida de agua sexta sección 1 Gentileza

De acuerdo a los testimonios, desde la madrugada del sábado varias viviendas de la zona se quedaron sin suministro de agua, mientras que el derrame continúa.

Reclamos sin respuesta En un video aportado por los frentistas se puede observar un pozo con agua acumulada, señalizado con un cartel de “precaución en obra”. A pocos metros, el agua fluye por la calle y se extiende por varios metros, generando preocupación y malestar entre quienes viven allí.