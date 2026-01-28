Wanda Nara fue intimada por el consorcio de su barrio en Nordelta: qué objeto se robó

Entre terrenos que no le quieren vender y quejas por su perfil mediático, la estadía de Wanda Nara en Nordelta suma tensiones.

El exclusivísimo barrio Yacht de Nordelta se convirtió en el nuevo campo de batalla para Wanda Nara, aunque esta vez el conflicto no tiene que ver con sus romances internacionales, sino con la convivencia diaria. La conductora de MasterChef Celebrity, que recientemente se mudó a la zona más cotizada de Tigre, quedó en el ojo de la tormenta tras recibir una notificación formal del consorcio de propietarios.

El insólito objeto que Wanda no devolvió desde diciembre. Lo que comenzó como un cambio de vida para estar más cerca de sus afectos, terminó en un reclamo administrativo que escaló rápidamente a los medios de comunicación por lo insólito de sus causas.

El ultimátum vecinal que pone en jaque la paz de Wanda Nara El periodista Santiago Sposato reveló en A la tarde los detalles de la tajante misiva que recibió la empresaria por un olvido poco común. Según el escrito, Wanda Nara retuvo equipamiento deportivo del club house más tiempo del permitido. La carta es directa: “Se solicita la devolución de las paletas de pádel que fueron entregadas el 7/12 y que, al día de la fecha, aún no han sido restituidas”.

Wanda Nara en su casa de Nordelta Wanda Nara, en su casa de Nordelta. Foto: Instagram @wanda_nara Wanda Nara en su casa de Nordelta. Foto: Instagram @wanda_nara El consorcio le dio un plazo perentorio de un día para normalizar la situación, advirtiéndole que de lo contrario “se procederá a la confección del acta de infracción correspondiente por la demora”.

WANDA NARA NORDELTA.jpg Wanda Nara enfrenta su primer conflicto vecinal tras mudarse a su mansión en Nordelta. @wanda_nara Más allá del incidente de las paletas, existe un malestar profundo entre los propietarios del Yacht por el desembarco de la Wanda Nara. Al parecer, su alto perfil y la presencia constante de cámaras no caen bien en una zona que busca la discreción absoluta. A esto se le suma el rechazo del dueño de un lote lindero que se negó a venderle el terreno para ampliar su propiedad.