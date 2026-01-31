Temporal: en qué zonas continúa el corte de agua

Aguas Mendocinas informó cómo avanza el proceso de recuperación del suministro de agua potable en distintas partes de la provincia tras el temporal.

La empresa Aguas Mendocinas comunicó este sábado cómo sigue el proceso de recuperación del suministro de agua potable, luego del temporal que afectó a todo el territorio de Mendoza.

"Luego de las intensas tormentas caídas durante la tarde de ayer en el Area Metropolitana y Piedemonte, se informa que todos los establecimientos potabilizadores y estaciones de bombeo se encuentran en funcionamiento, y las reservas en la etapa final de recuperación", destacaron desde la compañía.

Asimismo, señalaron que el servicio se encuentra normalizado prácticamente en su totalidad, quedando zonas de Godoy Cruz y Guaymallén en proceso de recuperación.

Dónde falta agua potable por la tormenta De esta manera, desde Aguas Mendocinas detallaron que las siguientes zonas continúan en recuperación o en baja presión: