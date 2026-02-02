Mansión de Pilar: la PSA se llevó documentación de los vuelos a la lujosa casa vinculada a la AFA

Este lunes se llevó a cabo un nuevo procedimiento en el aeropuerto de San Fernando, cuando efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria se hicieron presentes en el hangar de la empresa aeronáutica Flyzar . La medida forma parte de la investigación sobre una mansión de 100 mil metros cuadrados en Pilar que estaría relacionada con la dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ).

El operativo fue dispuesto por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, y se desarrolló bajo estricta reserva. Los agentes fueron recibidos por Felipe Carmona Natta, titular de la firma, quien entregó la documentación requerida, principalmente órdenes de vuelo y listados de pasajeros.

Los listados y órdenes de vuelo son claves para el desarrollo del expediente . El magistrado busca cotejar los registros con las declaraciones que oportunamente brindaron los pilotos de helicópteros ante el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky, previo al cambio de fuero del expediente.

En aquel momento, los tripulantes de las aeronaves dijeron no conocer a Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, ni a Pablo Toviggino , tesorero de la entidad, y sostuvieron que los frecuentes aterrizajes en la quinta de Villa Rosa eran "vuelos de entrenamiento", circunstancia que despertó suspicacias dados los costos que implica operar este tipo de naves sin pasajeros.

En caso de que la documentación en poder de González Charvay confirme que los dirigentes del fútbol fueron trasladados en los vuelos, la Justicia podría iniciar una denuncia por falso testimonio contra los pilotos, al tiempo que se establecería una conexión directa entre la cúpula de la AFA y el inmueble bajo investigación.

La pista financiera: discrepancias millonarias y el uso de fondos de la AFA

La investigación que encabeza desde hace pocas semanas el magistrado federal de Campana apunta a esclarecer quién es el verdadero propietario del inmueble y de dónde provienen los recursos utilizados para su adquisición y mantenimiento. Oficialmente, la propiedad figura bajo titularidad de Real Central S.R.L., firma que tiene como titulares formales al monotributista Luciano Pantano y a su madre jubilada, Ana Lucía Conte.

Sin embargo, los investigadores detectaron inconsistencias significativas. La documentación indica que Pantano y Conte adquirieron la finca en mayo de 2024 por 1.800.000 dólares, mientras que una tasación oficial incorporada al expediente valuó el bien en aproximadamente 17 millones de dólares. La abismal diferencia no encuentra sustento en los ingresos declarados por los presuntos compradores.

Otro elemento que refuerza las sospechas es el hallazgo de que Pantano utilizaba una tarjeta corporativa de la AFA con la cual efectuaba gastos mensuales del orden de los 50 millones de pesos. Entre los consumos aparecieron pagos de peajes correspondientes a vehículos que circulaban con cédulas azules a nombre de familiares del tesorero de la entidad.