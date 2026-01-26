Una nueva denuncia contra el "Chiqui" Tapia: piden investigar a sus presuntos encubridores de la Justicia
Pidieron investigar a los presuntos encubridores de Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino, por el escándalo de la AFA.
La Fundación Apolo presentó una denuncia penal por presunto encubrimiento contra funcionarios públicos aún no identificados que podrían pertenecer al Poder Judicial, al Ministerio Público Fiscal y a fuerzas de seguridad. La acusación apunta a maniobras destinadas a frustrar allanamientos judiciales vinculados a una investigación por bienes presuntamente ocultos de altos dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), entre ellos Pablo Toviggino y Claudio Chiqui Tapia.
Qué dice la nueva denuncia
Según la presentación, la noche previa a un allanamiento ordenado por la Justicia sobre una propiedad ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar, se produjo la remoción de bienes del predio, entre ellos catorce caballos, en un operativo nocturno. Ese traslado coincidió, de acuerdo con la denuncia, con un desperfecto técnico simultáneo en los sistemas de videovigilancia de la zona.
Los animales habrían sido trasladados primero a un complejo inmobiliario con stud y luego a una propiedad de grandes dimensiones perteneciente a un dirigente político del conurbano bonaerense. Para la ONG, la secuencia de hechos —remoción nocturna, fallas en las cámaras de seguridad y cercanía temporal con una medida judicial inminente— permite inferir la existencia de un aviso previo destinado a neutralizar la eficacia del allanamiento.
En ese sentido, la Fundación Apolo sostuvo que el acceso anticipado a información reservada sobre la fecha y modalidad de una diligencia judicial solo puede explicarse por la intervención indebida de funcionarios con acceso a datos sensibles, lo que abre la sospecha sobre filtraciones desde ámbitos estatales.
La denuncia encuadra los hechos en el delito de encubrimiento, previsto en el artículo 277 del Código Penal, al considerar que existió una ayuda concreta para eludir la investigación de la autoridad y sustraer bienes del alcance de la Justicia. Además, advierte sobre la posible aplicación de agravantes, en caso de comprobarse la participación de funcionarios públicos mediante la filtración de información o la facilitación material de las maniobras denunciadas.
La presentación lleva las firmas de Yamil Santoro y José Magioncalda, con el patrocinio de los abogados Ignacio Falcón y Nicolás Silvera, y solicita la apertura de una investigación penal exhaustiva para identificar a los responsables, determinar el origen de las filtraciones y establecer el grado de participación de los distintos actores estatales involucrados.
La causa quedó radicada en el Juzgado Federal N° 8, a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi, bajo el expediente CFP 281/2026. Desde la Fundación Apolo recordaron que esta denuncia se suma a otras presentaciones realizadas en el marco de la misma investigación, en las que ya se había advertido sobre posibles irregularidades y maniobras para entorpecer la acción judicial, y sostienen que la reiteración de estos episodios refuerza la necesidad de determinar si existe un esquema sistemático de protección en favor de la conducción de la AFA.