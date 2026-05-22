Fraudes digitales: el dato que expone la preocupación de los argentinos

Un relevamiento reveló que el 31% sufrió hackeos, mientras crecen el phishing con IA y las nuevas herramientas de seguridad.

Según un relevamiento realizado por CertiSur junto a la consultora D'Alessio IROL, el 31% de los argentinos afirmó haber sufrido algún tipo de hackeo. El dato refleja cómo las estafas digitales dejaron de ser episodios aislados para convertirse en una preocupación masiva que impacta tanto en los usuarios como en entidades financieras.

Sin embargo, hay una escena que se volvió síntoma de una problemática cada vez más cotidiana: los lunes son hoy el día con el mayor volumen de reclamos vinculados a fraudes digitales, phishing y robo de credenciales. Uno de los principales focos de ataque sigue siendo el phishing, aunque la irrupción de herramientas de inteligencia artificial elevó significativamente el nivel de sofisticación de las campañas maliciosas. Hoy, los ciberdelincuentes pueden generar mensajes hiperpersonalizados, replicar identidades visuales de marcas y construir sitios falsos prácticamente indistinguibles de los originales.

ciberdelitos Los ciberdelincuentes pueden generar mensajes hiperpersonalizados y replicar identidades visuales de marcas Archivo.

El fraude digital evolucionó mucho en los últimos años Ya no alcanza con detectar correos sospechosos: hoy los ataques utilizan IA para generar comunicaciones cada vez más creíbles y difíciles de identificar para los usuarios.. Frente a este escenario, las entidades financieras comenzaron a reforzar sus estrategias de protección con modelos de seguridad más integrales. Entre las tecnologías que ganan protagonismo aparecen la autenticación multifactor (MFA), los certificados digitales, los esquemas de One Time Password (OTP), el cifrado seguro de canales y las soluciones de validación de identidad digital.

En paralelo, crece el interés por herramientas orientadas a reducir el fraude desde el primer contacto digital con el cliente: soluciones de onboarding digital y validación de identidad; combinando biometría y detección de fraude impulsada por inteligencia artificial. También avanzan tecnologías orientadas a fortalecer la confianza en las comunicaciones digitales, como los certificados VMC, que permiten mostrar el logo verificado de una marca en los correos electrónicos y ayudar a los usuarios a identificar comunicaciones legítimas frente a intentos de phishing.