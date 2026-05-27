Causa Cuadernos: la exsecretaria de Néstor Kirchner presentó un certificado médico para evitar declarar

Miriam Quiroga , la exsecretaria privada de Néstor Kirchner hizo llegar al Tribunal Oral Federal N°7 (TOF 7) una constancia médica con la que buscó justificar su inasistencia al juicio oral que investiga la trama de sobornos conocida como Causa Cuadernos . Será ahora el propio tribunal el que deba pronunciarse sobre la validez del documento y definir cómo continuará el procedimiento respecto de esta testigo.

De acuerdo con el contenido de la constancia, Quiroga atraviesa un cuadro clínico que combina hipertensión arterial severa y un estado de estrés intenso , dolencias que, según el escrito, se encuentran asociadas a complicaciones de orden cardiológico.

Su entorno cercano sostuvo que ese conjunto de afecciones la dejaría en condiciones poco aptas para afrontar el desgaste emocional que implica una declaración judicial de alto perfil mediático.

El documento lleva la firma de un profesional matriculado en Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz. Serán los jueces del TOF 7 quienes evalúen si el certificado tiene entidad suficiente para suspender la testimonial o si, por el contrario, dispondrán medidas adicionales para hacerla comparecer.

La presentación del certificado llegó después de varias semanas en las que la Justicia no logró dar con su paradero. La testigo había sido convocada originalmente a declarar entre el 26 y el 28 de mayo , pero ante la imposibilidad de notificarla, el tribunal terminó por dejar en suspenso la audiencia hasta nuevo aviso.

Durante ese período, el juzgado penal trabajó junto con la Policía Federal en una pesquisa reservada destinada a establecer dónde se encontraba Quiroga, dado que no respondía a las citaciones oficiales que se le habían cursado.

Tras varios días de rastreo, finalmente se determinó que estaba alojada en una localidad ubicada en el interior de la provincia de Córdoba.

Temor a "presiones" y "hostigamiento" en las audiencias

Según pudo reconstruir la agencia Noticias Argentinas, tanto la propia testigo como su núcleo familiar transmitieron preocupación por el clima que rodea las jornadas del juicio.

En particular, hicieron referencia a episodios que describieron como de presión y presunto hostigamiento por parte de los abogados que ejercen la defensa de los imputados durante las audiencias.

Ese factor, sumado al cuadro de salud denunciado, formó parte de los argumentos esgrimidos por su entorno para fundamentar la solicitud de no presentarse en la fecha estipulada.

Por qué su declaración es clave en la causa

Quiroga no es una testigo más dentro del expediente. Su rol resulta central para la acusación porque ya brindó testimonio en la etapa de instrucción ante el fiscal Carlos Stornelli, y también realizó declaraciones públicas en medios de comunicación que aportaron elementos al avance de la investigación.

El peso de su voz se explica, sobre todo, por su lugar de trabajo en el corazón del poder durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner: desde la Casa Rosada, asegura haber sido testigo directa del movimiento de bolsos con dinero de origen ilegal y de operativos vinculados a esos traslados.

Ese testimonio es uno de los pilares sobre los que se construyó la imputación a varios de los acusados en la causa que investiga el presunto circuito de sobornos.