El Gobierno sale a licitar la explotación de cinco nuevas áreas petroleras

El Gobierno de Mendoza lanzó una licitación nacional e internacional para explotar cinco áreas hidrocarburíferas . Cuatro de las zonas están ubicadas en la cuenca Neuquina y una en la cuenca Cuyana y son estratégicas por sus antecedentes productivos.

Las áreas petroleras incluidas en este llamado son Atamisqui (Cuenca Cuyana), El Manzano (Cuenca Neuquina), Loma Cortaderal-Cerro Doña Juana (Cuenca Neuquina), Puesto Molina Norte (Cuenca Neuquina) y Puntilla del Huincán (Cuenca Neuquina).

Todas se encuentran en zonas estratégicas con antecedentes productivos, lo que permite optimizar infraestructura existente y favorecer la reactivación de campos maduros.

Dos de ellas, Atamisqui y El Manzano, registran actualmente producción de hidrocarburos, lo que permite aprovechar la infraestructura existente y dar continuidad operativa a campos con historial de producción y reservas comprobadas.

“Ya lanzamos a licitación doce nuevas áreas de exploración, y ahora salen al mercado estas cinco áreas de explotación. De esta manera, buscamos que Mendoza tenga constantemente oportunidades de inversión”, afirmó la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre.

Licitación continua

Extracción de petróleo en Mendoza. Extracción de petróleo en Mendoza.

Esta nueva convocatoria se realizó en el marco del modelo de licitación continua, que permite actualizar las áreas disponibles y convocar inversiones de manera ágil y permanente, sin depender de ciclos anuales o convocatorias aisladas.

Desde el Gobierno provincial destacan que este modelo favorece la simplificación de los procesos para la presentación y evaluación de ofertas, la estabilidad normativa y previsibilidad fiscal para los adjudicatarios, la eliminación de cargas extraordinarias y condiciones onerosas que antes limitaban la participación privada, y la integración ambiental y técnica desde la fase de evaluación, garantizando estándares modernos de control.

“El esquema continuo y flexible de licitación atrae capitales nacionales e internacionales, genera empleo calificado y aumenta la recaudación provincial por regalías, sin comprometer la sostenibilidad ambiental”, explicó el director de Hidrocarburos, Lucas Erio.

Condiciones de la licitación

El procedimiento prevé un plazo de concesión de 25 años y un pago inicial equivalente al 0,5% de la producción acumulada proyectada (Np) para los primeros diez años, que podrá abonarse en cuotas durante ese período.

Los pasivos ambientales preexistentes identificados por la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental serán asumidos por las empresas originalmente responsables, conforme a lo dispuesto en los informes técnicos y dictámenes legales incorporados al expediente.

El valor del pliego fue fijado en 15.000 dólares, pagaderos en pesos al tipo de cambio vendedor del Banco Nación, y podrá adquirirse en la Dirección de Hidrocarburos.