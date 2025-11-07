Javier Milei participará en el Council of the Americas y terminará su gira en Bolivia

Tras su paso por el America Business Forum en Miami, Javier Milei viajará a Nueva York y luego a Bolivia para saludar al nuevo presidente Rodrigo Paz Pereira.

Javier Milei estará este viernes a Nueva York, donde participará a partir de las 12 en el conversatorio “Nuevas oportunidades de inversión en Argentina”, organizado por el Council of the Americas. Posteriormente, el mandatario cerrará su gira internacional en Bolivia.

En territorio boliviano, Milei tiene previsto asistir el sábado a las 11 a la sesión inaugural de la Asamblea Nacional Legislativa Plurinacional, donde saludará al nuevo presidente del Estado Plurinacional, Rodrigo Paz Pereira.

Javier Milei cerrará su gira en Bolivia Tras participar en la ceremonia de entrega del bastón de mando, el jefe de Estado iniciará su regreso a Buenos Aires, con arribo programado para las 17.35 del mismo día.

El viaje forma parte de la extensa agenda internacional del mandatario, que ya suma 14 visitas oficiales a Estados Unidos desde su asunción.