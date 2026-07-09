Tras participar del Te Deum, Javier Milei reunió al Gabinete en Casa Rosada para avanzar con nuevas reformas

Luego de participar en el Te Deum por el 9 de julio en la Catedral Metropolitana , el presidente Javier Milei regresó a Casa Rosada y encabezó una reunión de gabinete. Se trató del primer encuentro tras la salida de Manuel Adorni del cargo de jefe de Gabinete y la primera de Diego Santilli como sucesor.

De acuerdo a lo adelantado por fuentes oficiales, "el temario principal fue conocer los primeros puntos del ante proyecto de ley de reforma del Banco Central que está trabajando el Ejecutivo". Al respecto de esta iniciativa, el mandatario dijo que al término del partido de la Selección ante Egipto mantuvo una cumbre clave en la Quinta de Olivos con el equipo económico.

“Empezamos a construir la base, en la cual vamos a reparar 91 años de todo el daño que le hicieron a los argentinos. Hoy nos juntamos en Olivos Toto, Santi Bausili, Fede Sturzenegger, a delinear, digamos, el formato final de lo que va ser la reforma de la carta orgánica del Banco Central ”, señaló el líder libertario.

Al término de la cumbre, Milei se mostró con todos los funcionarios en el balcón de la Casa Rosada y saludó a cada uno ante cientos de personas que esperaban del otro lado de la reja.

Para Milei, este proyecto “está interrelacionado con otras leyes, como la de mercado de capitales, como inocencia fiscal 2” y “todo lo que tiene que ver en materia del mercado de seguros y todas las reglas fiscales”.

“Son todo un conjunto de reformas que vienen a reparar 91 años de estafas de la política a los argentinos de bien. Hoy va a ser un día glorioso para los argentinos. Es la versión unificada de la reforma, la carta orgánica del Banco Central, de terminar con ese insulto al intelecto, que es haberle puesto un instrumento de política económica sin objetivos”, valoró Milei.

En ese marco, confirmó que esa iniciativa prevé penas de prisión a los políticos que vulneren el equilibrio fiscal por intermedio del financiamiento del Tesoro al Banco Central: “La política monetaria no es el vacío. Obviamente que, se va a prohibir explícitamente, y con sanciones penales violentar la independencia del Banco Central en términos de que se financia el fisco”.

Javier Milei juntoa a Federico Sturzenegger, Luis Caputo y Santiago Bausili. X | Javier Milei

“Podría ser pensado es una estafa. De hecho, el Código Penal define la estafa, así que la estafa y la falsificación de moneda es un delito penal”, sostuvo.

El objetivo de revertir la normativa vigente desde 2012

En la última reunión de Milei con legisladores, planteó la necesidad de esta reforma. Se trata de la Ley 24.144, la cual tuvo su última modificación en 2012, bajo el gobierno de Cristina Kirchner.

El esquema vigente fue establecido en 2012, durante la presidencia de Mercedes Marcó del Pont al frente del Banco Central. Entre las reformas incorporadas entonces se amplió la posibilidad de que la autoridad monetaria financiara al Estado mediante adelantos transitorios.

El artículo 20 de la Carta Orgánica establece que "El BCRA podrá hacer adelantos transitorios al Gobierno nacional hasta una cantidad equivalente al doce por ciento (12%) de la base monetaria, constituida por la circulación monetaria más los depósitos a la vista de las entidades financieras en el Banco Central de la República Argentina, en cuentas corrientes o en cuentas especiales".

La normativa también habilita un margen adicional de financiamiento equivalente al 10% de los recursos en efectivo que el Gobierno "haya obtenido en los últimos doce meses". Ese dinero debe ser reintegrado dentro del año siguiente al desembolso.

Aunque el Ejecutivo todavía no difundió el contenido definitivo de la reforma, la iniciativa apunta a restringir esas herramientas de financiamiento y reducir aún más la posibilidad de emitir pesos para asistir al Tesoro