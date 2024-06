Productores no quieren entregar la hoja verde si el secadero no paga el precio justo

La desregulación del mercado yerbatero y la quita de facultades al Instituto Nacional de la Yerba Mate, dispuestas por el DNU presidencial produjo una crisis en el sector que perjudica al pequeño y mediano productor misionero.

En un escenario de desregulación no hay precio mínimo de referencia para la materia prima ni control a las importaciones, lo cual está causando una pérdida de rentabilidad de la hoja verde de yerba mate.

También la liberación de las importaciones hace que ingrese gran cantidad de materia prima -de menor calidad- de Brasil y Paraguay. Además, la industria está pagando con cheques que primero fueron a 30 días y actualmente ya están llegando a los 120.

De esta manera, los productores yerbateros misioneros están buscando la manera de frenar la monumental pérdida que están sufriendo, teniendo en cuenta que en marzo el kilo de hoja verde puesto en secadero se pagaba $370, y hoy se abona en promedio $315, dependiendo la zona.

Reclamos por el precio que reciben los productores y marcha a Buenos Aires para visibilizar el tema.

Lejos quedó el reclamo, que incluso apoyó el gobernador Hugo Passalacqua, de pedir a Nación fijar en $505 el kilo.

Ante esta situación los productores de toda la provincia se reunieron en Andresito para fijar una postura en común a la hora de reclamarle al gobierno nacional.

Waldemar Schwider, productor yerbatero del centro de la provincia de Misiones explicó que “queremos pedirle a la Nación, frenar la importación de yerba de los países limítrofes. Este es nuestro problema, nuestra preocupación, porque los molinos llenan con stock los galpones, y no nos quieren comprar nuestra yerba, si le llevamos la yerba o no le llevamos, a ellos le da lo mismo”, apuntó el yerbatero.

“No podemos desvirtuarnos de ese esquema, tenemos que seguir insistiendo, tanto acá como con nuestros legisladores, para que no se apruebe el DNU, para que sigan apostando que nosotros podamos seguir vendiendo nuestra yerba, porque si llega la yerba del Brasil estamos en el horno”, sumó.

En declaraciones a FM de las Misiones 89.1 de Posadas, dijo que “uno de los pocos puntos donde primó la unanimidad fue en la designación de un presidente para el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), que hoy está acéfalo y es dirigido interinamente por Nelson Dalcolmo. “Una vez que se designa un presidente, ahí nosotros podemos cambiar los directores del INYM, y podemos pedirle a Nación para que siga fijando el precio, y pueda controlar nuevamente a la yerba que ingresa del Paraguay, más que nada”.

¿Frenar la cosecha?

Uno de los puntos calientes de la reunión fue cuando muchos productores sentaron la postura de frenar la cosecha de yerba como medida de protesta por la caída de los precios y los pagos diferidos, en cheques que van desde 60 a los 120 días. Los tareferos tienen acordado un incremento del 61% que los productores dicen no poder pagar, en medio de la baja del precio de la hoja verde y la canchada.

Al respecto, Schwider fijó su postura y apuntó: "Yo soy una persona de no parar la cosecha en este momento. No podemos parar, tenemos que seguir cosechando, levantar nuestros productos, pero sí tenemos que negociar con el secadero que nos compra la yerba. Le podemos estirar el trato de pago, que nos dé lo que es tarefa y flete, pero que mantenga el precio, que no nos baje el precio. Tenemos que entrar a negociar, tenemos que hacer valer nuestros productos, porque no podemos ser dueños de una materia prima, ofrecer nuestros productos y que nos digan ‘te doy tanto’. Eso no puede ser", criticó el sampedrino.

"Hay tareferos, hay fleteros, hay colonos que realmente necesitan. Otros que están con la hoja en buena etapa de la cosecha. El mes ayuda, el tiempo ayuda, no podemos parar a esta altura del partido, es algo imposible. Vamos a tener problemas con la sociedad. Y yo, como dirigente, no me quiero confrontar con nadie, con ningún transportista de yerba, o ir a trancar la ruta, perturbar a la sociedad. Eso ya fue. Hay que ser más diplomáticos y más cautelosos en esas cosas", añadió.

En esa línea, contó que hubo "una minoría" que quería movilizarse, cortar rutas para visibilizar el reclamo. "La solución, si el secadero no paga el precio fijado, es que no se le entregue yerba, ése es el mejor paro", advirtió el yerbatero de San Pedro.

Instó a terminar con la "picardía" entre los secaderos, de estirar el plazo de pago y bajar el precio. Y ejemplificó que "acá en un secadero local le pedimos la factura, la liquidación del molino y los techos, y se nos rio en la cara y no nos mostró. Así que esa pastilla no nos estamos tragando".

A Buenos Aires

En reclamo por las medidas de desregulación del sector productores yerbateros misioneros decidieron marchar el martes a Buenos Aires para hacer visibles sus reclamos

Los productores se autoconvocaron para el martes a las 18 en la rotonda de la localidad de San José sobre la ruta nacional 14 y su intersección con la ruta provincial 105, para salir una hora después rumbo a Buenos Aires, donde estiman arribar el miércoles en horas de la mañana. Leyenda

Una vez allí se dirigirán a las inmediaciones de la Casa Rosada, donde realizarán acciones de visibilización de la yerba mate y una entrega de yerba y plantines.

Hacia el mediodía se dirigirán a la Casa de Misiones ubicada sobre la avenida Santa Fe, a metros de la avenida 9 de Julio donde ofrecerán un almuerzo con empanadas. En tanto que a las 14:00 tienen previsto una mateada y abrazo al Obelisco porteño, con entrega de yerba mate y plantines al público presente.

Con estas acciones pretenden insistir en la necesidad de regularizar la situación institucional del sector, después de que el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) perdiera sus principales atribuciones y de esta forma quedara liberado el precio del producto, y la necesidad de dar marcha atrás a la apertura de la importación descontrolada de yerba desde Brasil y Paraguay, entre tanto la producción interna pueda abastecer al mercado; entre otros planteos sectoriales.

"Como suele decirse, Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires", argumentó el dirigente yerbatero Nelson Dalcolmo en la FM 89.3 Santa María de las Misiones.

"Hemos hecho llegar a Casa de Gobierno una nota al presidente Milei en la que lo ponemos en conocimiento sobre la grave crisis que está atravesando el sector yerbatero con la desregulación", agregó.

"La idea es mantener alguna entrevista con miembros de su gabinete que “tengan algún poder de definición. Esta reunión ya iba a ser esta semana, pero con los cambios que se venían (en el Gobierno) nos avisaron de que era este imposible", explicó.

Respecto a la posibilidad de tomar contacto con algún alto funcionario, Dalcolmo planteó que "sabemos que, hoy por hoy, (el jefe de Gabinete, Guillermo) Francos es el hombre que está definiendo las políticas dentro del gabinete y bueno, nosotros tenemos que tratar de llegar a él y plantearle nuestra situación".

Sobre las acciones que realizarán en Buenos Aires, dijo que "el pueblo siempre nos acompañó, desde las manifestaciones cuando estábamos en la plaza (9 de Julio de Posadas) y siempre. Saben que lo nuestro es genuino, real y necesitamos el acompañamiento y siempre lo hemos obtenido. Si bien el porteño no tiene un sentimiento tan genuino como el que tenemos nosotros por la yerba mate, sí son consumidores como cualquiera y ahora que tendremos la posibilidad de compartir con ellos, esperamos que nos acompañen".

Ésta no será la primera vez que los yerbateros plantearán sus reclamos en Buenos Aires. El 1 y 2 de marzo de 2017 repartieron 30 mil kilos de yerba mate, reclamando que se cumpla con el precio oficial de la hoja verde y canchada establecido por el gobierno del entonces presidente Mauricio Macri.

En jaque por aumento para tareferos

En otro orden los productores yerbateros aseguraron que no están en condiciones de pagar el 61% de aumento salarial otorgado a los tareferos (cosecheros). "Rechazamos las paritarias rurales en momentos que baja el precio de la hoja verde. No decimos que no sea justo, pero nos tiran la responsabilidad a nosotros mientras nos quitan la posibilidad de precios justos para la yerba, que hoy se está pagando menos de 350 pesos el kilo de hoja verde con cheques posdatados a 60 y 90 días", sostuvio un grupo de productores de la localidad misionera de Andresito.

La resolución

La resolución tomada por la Comisión Asesora Regional (CAR 9) que fija un 61% de aumento para los peones en la cosecha gruesa puso en una nueva encrucijada a los productores yerbateros de Misiones, quienes afirmaron "no vamos a poder pagar y lamentablemente con esto se abrirá un nuevo frente de conflicto".

El productor obereño, Igor Sobol, quien acotó "no vamos a bajarle el salario de nadie, como nos bajan a nosotros la yerba, pero se nos hace imposible pagar lo fijado".

Sobol se refería a que actualmente un tarefero cobra entre $35 y $40 por kilo de hoja cosechada en momentos en que los secaderos están recibiendo el producto entre los $320 y los $350.

Esto porque la tarea del tarefero históricamente se pagó entre el 10% y 12% del valor del kilo de hoja verde puesta en secadero y aunque ese precio arrancó cerca de $400, en la actualidad, y en el mejor de los escenarios, los secaderos están pagando $350, y por ello a la fecha un tarefero percibe lo mencionado más arriba.

El colono expresó en estos términos lo que muchos productores opinan sobre el escenario que se viene para el sector, donde la "pichadura" generalizada ocurre porque sube la tarifa mientras baja el valor de la yerba para el productor.