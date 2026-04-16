La inflación mayorista se ubicó en 3,4% en marzo empujada por la disparada del petróleo y el gas

En un escenario de guerra en Medio Oriente, el precio de los energéticos treparon 27,3 y dieron un fuerte empujón a la inflación mayorista.

Los precios del gas natural y del petróleo subieron en torno al 50% desde que comenzó la guerra en el Golfo Pérsico, y arrastraron los precios de los combustibles en el país.

La inflación mayorista se ubicó en marzo en 3,4% en comparación al mes anterior, informó esta tarde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), marcando una diferencia notoria con el índice de precios al consumidor, equivalente a la inflación minorista, que se conoció este martes.

En el desagregado por rubros, claramente, se observa el impacto de la fuerte suba de los precios del petróleo y el gas natural que en el contexto de la guerra en Medio Oriente marcaron una variación de 27,3% en el tercer mes del año.

Los productos primarios crecieron 7,8%, impulsados pro Petróleo crudo y gas (27,3%) y Productos minerales no metalíferos (2,5%), donde talla fuerte el precio del cemento portland, las cales, yeso y otros minerales vinculados a la industria de la construcción. Estos aumentos fueron morigerados por la baja en Productos agropecuarios (-3,2%) y la caída marginal en Productos pesqueros (-0,1%).