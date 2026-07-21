Nuevo récord de las compras vía courier: treparon a US$125 millones en junio

La estabilidad cambiaria y la recuperación del salario en dólares impulsaron las compras vía courier a un máximo histórico.

Las importaciones vía courier fueron U$S125 millones en junio. Así, marcó un nuevo máximo histórico al superar el pico anterior de US$118 millones en abril.

De esta manera, en el acumulado del primer semestre, se compraron por esta vía U$S643 millones, un 104,2% más que en el primer semestre del año pasado y apenas U$S251 millones menos que en todo el 2025, según estimaciones de Analytica.

Evolución de las comprás vía courier Analytica "Esta nueva tendencia alcista que comenzó a verse en los últimos 4 meses, posiblemente esté vinculada a la recuperación del salario en dólares gracias a la estabilidad del tipo de cambio: el privado registrado acumuló una suba del 21,4% entre noviembre y mayo pasado, mientras que en términos reales se contrajo un 2,7% en el mismo período", señaló la consultora.

Nueva reglamentación En un nuevo paso hacia la desregulación de la economía, el Gobierno oficializó una reforma integral en el sistema de envíos postales internacionales.

La medida, dictada el viernes a través del Decreto 604/2026, eliminó por completo los límites de valor para las exportaciones comerciales realizadas por vía postal, un reclamo histórico de pequeños productores y emprendedores locales.