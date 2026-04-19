Calendario de pagos Anses: quiénes cobran el lunes 20 de abril

Con los últimos grupos de la jubilación mínima, Anses finaliza una etapa clave del mes y pone en marcha el tramo final del calendario de pagos.

El calendario de pagos de la Anses incluye este mes el aumento por movilidad y el refuerzo extraordinario para las mínimas.

Este lunes 20 de abril, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa con el calendario de pagos del mes. Tras la última actualización por movilidad, los haberes incluyen un aumento del 2,9 por ciento que alcanza a jubilados, pensionados y beneficiarios de diversas asignaciones sociales.

El cronograma se organiza, como es habitual, según la terminación del DNI de cada titular. Con el incremento vigente, el haber mínimo garantizado del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) se ubica en $380.319,31. Al sumar el bono confirmado de $70.000, este piso salarial se eleva a un total de $450.319,31 para el mes de abril.

Esta actualización también impacta en los montos de las pensiones y asignaciones. La Prestación Básica Universal (PBU) asciende a $173.978,72, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) queda en $304.255,45. Por su parte, la AUH se fijó en $136.666 por hijo (y $445.003 en caso de discapacidad), mientras que la Asignación Familiar para el primer rango de ingresos se ubicó en $68.341 ($222.511 por hijo con discapacidad).

Aumento de mayo: de cuánto será el incremento para los jubilados Tras la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de marzo por parte del Indec, ya se puede precisar el incremento del mes de mayo para beneficiarios de Anses. El mismo fue de 3,4 por ciento, lo que eleva la jubilación mínima a $393.174,10 y en el caso de confirmarse el bono a $463.174,10.

Anses Los jubilados y pensionados pueden consultar el cronograma completo de la Anses para conocer su fecha exacta de cobro. Brenda Rocha/Shutterstock