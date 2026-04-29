Ataque antisemita en Londres: un hombre apuñalo a dos judíos y fue detenido

La Policía de Londres detuvo a un hombre que apuñaló este miércoles a dos miembros de la comunidad judía en el noroeste de la ciudad. Ambas víctimas resultaron heridas, según informó Shomrim, un grupo de vigilancia de dicho colectivo.

Shomrim dijo que el atacante fue visto corriendo por el barrio de Golders Green armado con un cuchillo e "intentando apuñalar a ciudadanos judíos ".

Este grupo de vigilancia local, que opera en zonas de la capital británica donde suele vivir la comunidad judía, redujo al sospechoso antes de que fuera disparado con táser y formalmente arrestado por la Policía.

En una publicación en redes sociales, la Junta de Diputados de los Judíos Británicos, confirmó que la Policía detuvo a un sospechoso por los apuñalamientos, que se habrían producido cerca de una sinagoga. "Estamos en contacto con el Consejo de seguridad comunitaria (CST, en inglés), el Gobierno y la Policía para esclarecer lo sucedido y garantizar una respuesta contundente", declaró.

Por su parte, el primer ministro, Keir Starmer, que en ese momento estaba en el Parlamento, tildó los hechos de "muy preocupantes". "Hay ahora una investigación policial en curso y todos debemos hacer lo posible para apoyarla y ser absolutamente claros en nuestra determinación de abordar este tipo de delitos", dijo a la cámara.

Otro suceso que se suma a la lista de ataques antisemitas en el Reino Unido

Este suceso se suma a una serie de ataques recientes contra la comunidad judía en el Reino Unido, entre ellos el incendio provocado de cuatro ambulancias de Hatzola en marzo, por el que están procesados cuatro sospechosos.

Asimismo, el pasado 2 de octubre hubo un atentado con cuchillo en una sinagoga en Mánchester (norte de Inglaterra) durante la festividad de Yom kipur, en el que murieron tres personas, incluido el atacante, y tres resultaron heridas. Uno de los fallecidos, así como el autor, murieron por disparos de la Policía, que también alcanzaron a otro feligrés que resultó herido.

El rabino Jonathan Wittemberg, de la Nueva Sinagoga del norte de Londres, dijo en este sentido a la BBC que el ataque de hoy era "estremecedor pero no sorprendente".