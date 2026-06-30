Mauricio Macri y Alberto Fernández, los políticos que más obsequios recibieron

Desde abril de 2017 se registran los regalos que obtienen los políticos durante la función pública. Desde entonces, según datos oficiales, se inscribieron 9.167 hasta mayo de 2026. Los expresidentes Mauricio Macri y Alberto Fernández son los políticos que más obsequios recibieron. En tercer lugar, y con mandato aún en curso, se ubica Javier Milei.

El líder del PRO sumó 1.653 obsequios. Mientras que Alberto Fernández obtuvo 1.577. Los datos surgen de un análisis realizado por MDZ, en base a datos del Registro de obsequios a funcionarios públicos , pertenecientes al Ministerio de Justicia de la Nación.

El desagregado de los tipos de regalos que más recibió Macri, ordenado de mayor a menor: libros, objetos en general, alimentos, indumentaria, obras de arte, artesanías regionales, joyería y relojería, electrónica.

Respecto a los mandatarios extranjeros, hay presencia de: Rey Felipe VI y Reina Letizia (España) Mariano Rajoy (España), Emmanuel Macron (Francia), Shinzo Abe (Japón), Sebastián Piñera (Chile), Tabaré Vázquez (Uruguay), Horacio Cartes (Paraguay), Michel Temer (Brasil), Jair Bolsonaro (Brasil), Ram Nath Kovind (India), Bin Rashid Al Maktoum (Emiratos Árabes Unidos). También aparece el Papa Francisco.

Un par de datos curiosos: 25 regalos giraron en torno al club boca, del cual fue presidente y es hincha. Y también le regalaron dos reposeras: ¿Una ironía debido a las vacaciones que se tomaba el expresidente y que le valió el apodo de “domador de reposeras" ante la opinión pública?

Ranking de obsequios a funcionarios durante la presidencia de Macri

Durante el mandato de Mauricio Macri, el resto de funcionarios que más registros de regalos recibieron fueron:

Jorge Faurie: 127

Germán Garavano: 120

Rogelio Frigerio: 100

Patricia Bullrich: 89

Susana Malcorra: 72

Marcos Peña: 67

Alberto Jorge Triaca: 57

Laura Alonso: 55

Los obsequios durante la gestión de Alberto Fernández

En cuanto al desagregado de la categoría de regalos que más recibió el expresidente Alberto Fernández se destacan de mayor a menor: libros, alimentos, indumentaria, artesanías regionales, electrónica, instrumentos musicales, joyería y relojería.

Entre los mandatarios internacionales aparecen: Lula da Silva (Brasil), Gabriel Boric (Chile), Pedro Sánchez (España), Xi Jinping (China), Narendra Modi (India), Andrés Manuel López Obrador (México), Luis Arce (Bolivia), Mario Abdo Benítez (Paraguay) y Guillermo Lasso (Ecuador). También aparece el Papa Francisco.

En relación a los gobernadores, sobresalen: Raúl Jalil (Catamarca), Sergio Ziliotto (La Pampa), Jorge Capitanich (Chaco), Omar Perotti (Santa Fe), Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero).

Es conocido la pasión por la música del exmandatario y la guitarra. Dato de color: le regalaron 9 guitarras.

Ranking de los funcionarios que más regalos recibieron durante la gestión Alberto

En la presidencia de Fernández, estos fueron los funcionarios que más registros de obsequios sumaron: