La Nave UNCuyo quiere construir un "gran barrio" con las obras de chicos de Mendoza: cómo participar

La imaginación de cientos de niños mendocinos volverá a convertirse en protagonista durante las próximas vacaciones de invierno. Con dibujos, esculturas y creaciones realizadas en papel, cartón o materiales reciclados, la Nave UNCuyo proyecta construir una gran instalación artística que recreará un barrio, donde cada obra representará la mirada que los más pequeños tienen sobre sus hogares

La propuesta forma parte del Festival HEY! 2026 y lleva por nombre "Mi hogar" . La convocatoria permanecerá abierta hasta el próximo 22 de junio y está destinada a niños y niñas de entre 5 y 12 años de toda la provincia de Mendoza.

Las producciones seleccionadas integrarán una muestra colectiva que podrá visitarse durante el receso invernal en el Espacio de Arte Luis Quesada de la Nave UNCuyo, dependiente de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Cuyo.

La particularidad de esta edición estará en el modo en que se presentarán las obras. Parte del montaje buscará recrear un gran barrio artístico donde convivirán casas, dibujos, esculturas y pequeñas construcciones realizadas por los propios niños.

El responsable del Área de Artes Visuales de la Nave UNCuyo, Mariano Ledesma, explicó a MDZ que la propuesta apunta a que cada participante pueda aportar una pieza para construir una obra colectiva.

"El año pasado recibimos alrededor de 280 trabajos y este año esperamos igualar o superar esa cifra. La convocatoria está abierta para todos los chicos de Mendoza y queremos que puedan imaginar qué significa el hogar desde su propia mirada", señaló.

El objetivo no es solamente reunir producciones infantiles, sino también generar un espacio donde las distintas interpretaciones del hogar dialoguen entre sí y conformen una instalación artística de gran escala que pueda ser recorrida por el público durante las vacaciones.

Cómo participar de la muestra "Mi hogar"

Cada participante deberá realizar una obra relacionada con el concepto de hogar, respetando la consigna correspondiente a su edad.

Los niños de 5 y 6 años deberán crear "Mi hogar como sticker", realizando un dibujo sobre papel que luego será recortado como si fuera una calcomanía.

Quienes tengan entre 7 y 9 años participarán con "Mi hogar como papercraft", una técnica que consiste en construir esculturas tridimensionales mediante el plegado, corte y pegado de papel.

Por su parte, los chicos de 10 a 12 años podrán elaborar "Mi hogar como escultura", utilizando cartón, madera, plástico, papel rígido u otros materiales resistentes, incluidos elementos reciclados.

La convocatoria admite diversas técnicas como dibujo, collage, témperas, acrílicos, crayones y técnicas mixtas, con el propósito de que cada niño pueda expresarse libremente.

Hasta cuándo hay tiempo para inscribirse

La inscripción permanecerá abierta hasta el lunes 22 de junio y deberá ser realizada por un adulto responsable o por docentes de talleres de arte infantil completando el formulario (ingresar aquí).

Una vez completado ese paso, las obras deberán entregarse personalmente en la Nave UNCuyo, ubicada en Maza 250 de Ciudad, en los siguientes horarios: martes a viernes, de 11 a 14 y de martes a sábado, de 18 a 21.

Un presente para todos los participantes

Además de formar parte de una exposición colectiva abierta al público, todos los niños que presenten sus trabajos recibirán entradas para asistir a alguno de los espectáculos que se desarrollarán en la Nave UNCuyo.

Desde la organización destacaron que el objetivo es incentivar la participación de las infancias y acercarlas a distintas propuestas culturales, promoviendo el arte como una herramienta de expresión, creatividad y encuentro.