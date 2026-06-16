Todas las fotos de una tarde colmada de arte, amigos e historias ocultas

Con la presencia de amigos y amantes del arte, quedó inaugurada en Mendoza "Literalmente", la nueva muestra de la artista Laura Rudman , una propuesta que invita a detenerse, observar de cerca y descubrir historias ocultas entre palabras, imágenes y fragmentos de libros.

La muestra puede visitarse en la casa de arte Aristóbula , en Ciudad de Mendoza, y reúne una serie de collages que ocupan un lugar especial dentro de la producción de la artista. A diferencia de sus trabajos de gran formato, estas obras fueron concebidas desde la intimidad y el detalle, estableciendo un diálogo directo con cada espectador.

"Literalmente" toma como punto de partida materiales impresos que alguna vez formaron parte de otros relatos. Libros y recortes son resignificados por Rudman para construir nuevas narrativas visuales donde conviven la poesía, la ironía y la imaginación.

El collage funciona aquí como un lenguaje capaz de transformar elementos cotidianos en escenas abiertas a múltiples interpretaciones. Cada pieza propone un juego visual donde la palabra deja de ser únicamente texto para convertirse también en imagen.

Laura Rudman explicó a MDZ Estilo que esta muestra representa una especie de homenaje a trabajos que durante años quedaron relegados frente a sus producciones de mayor escala. "Sentí que me daba el gusto de hacerles una muestra a todas esas obras que siempre acompañaban como obras menores", señaló la artista al referirse a estos collages realizados sobre papel y en pequeño formato.

Según explicó, se trata de piezas profundamente personales, creadas muchas veces en momentos de búsqueda creativa, cuando el collage se convertía en una herramienta para sostener el entusiasmo y mantener vivo el oficio artístico: "Son obras muy íntimas, muy personales y siempre quedaban fuera de las muestras porque son obras en papel y en pequeño formato... Entonces, me di el gusto, sentí que pagaba una deuda a esas obras que disfruto tanto hacer y que es más, muchas veces son mi recreo para conservar el entusiasmo", dijo Rudman.

obra de laura rudman (2) "Batalla campal", obra de Laura Rudman.

El encuentro con el espectador

Uno de los aspectos más interesantes de la exposición es la relación que propone con quien observa. Lejos de las obras monumentales, estas piezas exigen cercanía, tiempo y participación.

Rudman considera que cada collage necesita ser completado por la mirada del visitante, ya sea a través de una sonrisa cómplice, una reflexión inesperada o el descubrimiento de una metáfora escondida entre palabras recortadas y figuras ensambladas.

Esa dimensión íntima fue precisamente la que quedó reflejada durante la inauguración, donde artistas, amigos y amantes del arte recorrieron la muestra deteniéndose en cada detalle y compartiendo distintas interpretaciones de las obras.

Las postales de la inauguración

Ángeles Diaz Andrés Casciani Laura rudman Ángeles Díaz, Laura Rudman y Andrés Casciani.

Claudia Piedrahita, Cecilia Carreras y Sara laura rduman Claudia Piedrahita, Laura Rudman, Cecilia Carreras y Sara.

rebeca sarelli La artista Rebeca Sarelli sirviendo la sopa de letras que hizo especialmente para la ocasión Alejandra León.

laura rudman y cecilia carreras Laura Rudman y la encargada del espacio de arte, Cecilia Carreras.

muestra laura rudman Una espectadora mira con atención las obras de Rudman.

lara rudman y Sandra Barrozo Laura Rudman y Sandra Barrozo.

muestra laura rudman La muestra de Laura Rudman puede ver en Aristobula Casa de Arte (Aristóbulo del Valle 332 de Ciudad).

muestra de laura rudman Sandra Barrozo observa una de las obras de Rudman.

muestra rudman Virginia, Anita y Lety (voley Maipú) dijeron presentes en la muestra de Rudman.