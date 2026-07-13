Qué opinó la gente sobre la frase de Lionel Scaloni antes de enfrentar a Inglaterra

La definición del DT de la Selección dividió opiniones: algunos coincidieron en separar el fútbol de la historia, mientras otros destacaron el peso emocional del cruce.

La semifinal contra Inglaterra genera expectativa, nervios y posiciones contrapuestas entre los hinchas argentinos. Mientras Lionel Scaloni sostuvo que se trata de “un partido más”, parte de la gente coincidió con su mirada deportiva y otra remarcó que el antecedente histórico vuelve imposible vivir el encuentro con normalidad.

La expresión atribuida a Lionel Scaloni se convirtió en el centro de las respuestas de la gente a MDZ antes de la semifinal entre Argentina e Inglaterra, cuando dijo que se trata de “un partido más”.

La frase de Scaloni que abrió el debate entre los hinchas Algunos hinchas respaldaron directamente la postura del entrenador. Consideraron que, más allá de la importancia de la instancia, sigue siendo un encuentro de fútbol y no debería tener otra connotación. “Un partido de fútbol”, resumió una de las personas consultadas. Otra respuesta siguió la misma línea: lo ocurrido entre ambos países “ya pasó” y el equipo debe concentrarse exclusivamente en ganar.

ESPN También hubo quienes señalaron que ambos seleccionados tienen el mismo derecho a buscar la victoria. Desde esa perspectiva, la clave estará en enfocarse en lo deportivo y evitar que el contexto histórico altere la preparación o la manera de afrontar el partido.

Para una parte del público, Inglaterra representa algo diferente No todos aceptaron la definición de Scaloni. Varios testimonios aseguraron que el duelo contra Inglaterra no puede ser considerado uno más, especialmente por el vínculo que muchos argentinos establecen con la cuestión de las Malvinas.