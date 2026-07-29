La hamburguesa argentina que ahora se sirve a más de 10.000 metros de altura

La hamburguesa fue adaptada al catering aeronáutico y ya forma parte de un menú disponible para pasajeros en vuelos de más de dos horas.

Una de las hamburguesas más famosas de La Birra Bar llegó al menú aéreo.

Una de las hamburgueserías más famosas del país sumó uno de sus productos estrella al servicio de cabina premium de una importante línea aérea sudamericana. La propuesta comenzó a ofrecerse en trayectos de más de dos horas y marca un nuevo paso en la expansión internacional de la cadena argentina.

Se trata de La Birra Bar, la cadena local que incorporó su Golden Cheeseburger en los vuelos de Chile. La hamburguesa forma parte del servicio de almuerzo disponible para pasajeros de las cabinas superiores en rutas que conectan ciudades como Santiago, Punta Arenas, Concepción y Calama.

La Golden Cheeseburger llegó hasta el cielo. Gentileza Para concretar la incorporación, los equipos gastronómicos de La Birra Bar y de la compañía aérea trabajaron en la adaptación de la receta original de la Golden Cheeseburger a las condiciones técnicas del catering aeronáutico. El objetivo fue conservar las características del producto dentro de las exigencias propias de un vuelo comercial.

La iniciativa amplía la presencia de la marca fuera del formato tradicional de restaurante. La Birra Bar nació en el barrio porteño de Boedo y actualmente tiene operaciones en Argentina, Estados Unidos, España y Chile.

Según informó la empresa, este proyecto se suma a otras iniciativas desarrolladas para ampliar los espacios de consumo de sus productos. Entre ellas figura la incorporación de sus hamburguesas a puntos de despacho de una red de estaciones de servicio en Argentina y su llegada a la oferta gastronómica de un estadio de fútbol de la liga estadounidense en Miami.