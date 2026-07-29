Se cayó Mercado Libre y hubo problemas con compras, ventas y pagos en varios países

Usuarios de Argentina, México y otros países reportaron en la tarde de este miércoles fallas en las plataformas Mercado Libre y Mercado Pago.

Se reportaron fallas en el servicio de Mercado Libre y Mercado Pago afectando compras, ventas y pagos.

Miles de usuarios reportaron este miércoles fallas para operar en las plataformas de Mercado Libre y Mercado Pago. La caída del servicio afecta a distintos países de América Latina, entre ellos Argentina, México y Colombia, entre otros, donde se registraron problemas para acceder a los servicios y completar operaciones.

Según los reportes de los usuarios, la interrupción impidió por varios minutos realizar compras, concretar ventas, procesar pagos y utilizar distintas funciones de la plataforma. También se registraron inconvenientes en el acceso a las cuentas, el proceso de pago (checkout), las búsquedas de productos, el sitio web, la aplicación móvil y los servicios de envíos.

La caída impactó tanto en compradores como en vendedores y agencias de despacho, que denuncian demoras e imposibilidad de continuar con las operaciones habituales.

El sitio especializado Downdetector reflejó un crecimiento sostenido en las denuncias de usuarios cerca de las 18.30 horas, confirmando que los inconvenientes se extiendieron a diferentes mercados donde opera la compañía.

Cerca de las 19.20 horas, Mercado Libre Argentina emitió un comunicado oficial a través de sus redes sociales confirmando el restablecimiento del sistema.