Fertilidad: a qué edad las mujeres buscan su primer embarazo y a qué desafíos se enfrentan

Cada vez más mujeres eligen postergar la maternidad, una tendencia que se observa a nivel mundial y que se ha consolidado en las últimas décadas. Mientras aumenta la edad en la que las mujeres buscan su primer embarazo, crece la necesidad de acceder a información temprana sobre fertilidad y las opciones disponibles para planificar el futuro reproductivo.

Antonio Martínez es ginecólogo especialista en fertilidad y director médico del Instituto de Medicina Reproductiva (IMR). En diálogo con MDZ, el médico advirtió una profunda caída en la natalidad tanto en Argentina como en otros países, y en paralelo, confirmó un aumento en las consultas por fertilidad.

"Estamos viendo que la población está disminuyendo porque no quieren tener chicos o tienen muy pocos hijos. Dentro de 25 años tendremos un hueco generacional porque el índice de reposición no alcanza", detalló el experto.

La tasa de reemplazo generacional, es decir, la cantidad de hijos por mujer necesaria para mantener estable la población, es de 2,1. Sin embargo, los nacimientos disminuyeron casi un 47% en la última década, al pasar de más de 750.000 a cerca de 400.000 por año. Este fenómeno explica el "hueco generacional" al que hace referencia el especialista.

En Argentina, la tasa es de 1,6 (situación que se replica en Latinoamérica), mientras que en otros países como España o Italia los datos son aún inferiores, con una tasa de 1,2.

"Por un lado está bajando de manera tremenda la población, y por otro lado estamos teniendo cada vez más consultas para tratamientos de reproducción asistida. Esta generación está llegando en promedio a los 35 a hacer su primera consulta. Hace 40 años venían cuando tenían 28 o incluso antes", dijo.

"Están llegando a su primer embarazo a la edad que antes dejaban de tener hijos", sumó.

Cambios sociales en la maternidad

Postergar la maternidad puede atribuirse a distintos factores, con predominio de lo social. Violeta Navas Jimenez, psicóloga orientada al acompañamiento de personas con desafíos reproductivos, docente e investigadora, hizo referencia a estos cambios sociales.

"Hay una línea de transformación alimentada por el feminismo como corriente teórica y filosófica que hace que la mujer se empiece a replantear otras cosas, el desarrollo de su oficio, el poder pensar en una mujer como sostén o una mujer independiente que ya no depende de un varón", inició.

"Entonces, la mujer frena su proyecto reproductivo para poder alimentarse de estas opciones. Estudia, se forma y busca mucho más en un compañero para tener al lado", amplió.

embarazo incognita embaraza La maternidad dejó de ser un destino inevitable para convertirse en una elección. Shutterstock

Además, destacó que los cambios sociales y legislativos - como el matrimonio igualitario, el acceso a técnicas de reproducción asistida y la ampliación de derechos de las mujeres - contribuyeron a que la maternidad dejara de ser vista como un destino inevitable para convertirse en una elección. También señaló el crecimiento de proyectos de maternidad sin pareja y de familias diversas.

El derecho a estar informadas

Postergar el acceso a la información puede traer consecuencias a futuro. Por esto, desde el IMR destacan la importancia de difundir información confiable que le permita a la mujer pensar en sus deseos y poder proyectarse.

"La información siempre es poder. Es necesario también hablar de la variable biológica para poder replantearme qué quiero hacer. Que no significa, insisto, ser madre. Pero muchas veces las mujeres llegan después de los 35 con el deseo de ser madre y se chocan con los aspectos biológicos", comentó la psicóloga, quien reforzó la idea de conocer estas variables para poder tomar decisiones.

imr medicina reproductiva antonio martinez (10) Especialistas insisten en la necesidad de que las mujeres accedan a la información correspondiente para poder tomar decisiones. Alf Ponce Mercado / MDZ

En este sentido, el Dr. Martínez explicó que la fertilidad femenina disminuye con la edad y que la caída se vuelve más pronunciada a partir de los 32 años, especialmente entre los 35 y los 40. Señaló que muchas mujeres desconocen esta realidad biológica y creen que sus posibilidades de embarazo son similares a las que tenían a los 25 años.

Según explicó, hace cuatro décadas las consultas por fertilidad se realizaban cerca de los 28 años, mientras que hoy la edad promedio supera los 35 años e incluso muchas mujeres llegan por primera vez a los 38 o 40 años.

En muchos casos, esto incrementa la necesidad de tratamientos de reproducción asistida, de preservación de óvulos y, en determinadas oportunidades, de recurrir a la ovodonación.

imr medicina reproductiva antonio martinez (13) Conservar óvulos es una de las alternativas por la que optan las mujeres a la hora de pensar en maternidad. Alf Ponce Mercado / MDZ

Por ello, insistió en la importancia de brindar información temprana sobre fertilidad, reserva ovárica y planificación reproductiva para que las mujeres puedan tomar decisiones informadas sobre su futuro.

"Es muy importante que la mujer se pregunte si quiere o no quiere ser madre. Y si quiere y es joven, que piense que hoy existen herramientas para poder cuidar esa fertilidad, para poder preservar óvulos, pero incluso para poder pensarse a sí misma: ¿Qué quiero para mí? ¿Dependo de un varón? ¿Qué contextos tengo? ¿Qué redes?", concluyó Violeta Navas Jimenez.