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Deudas municipales en Ciudad: cómo se puede pagar con descuentos y en cuotas

La Ciudad de Mendoza lanzó un plan de regularización de deudas municipales con importantes beneficios. Cómo acceder.

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Ciudad de Mendoza con un plan para pagar deudas municipales.

Ciudad de Mendoza con un plan para pagar deudas municipales.

Milagros Lostes - MDZ

Quienes mantengan deudas municipales podrán acceder a descuentos de hasta el 80% en intereses y financiar sus obligaciones en hasta nueve cuotas sin interés. De esa forma, la Ciudad de Mendoza puso en marcha el plan de facilidades de pago a contribuyentes con deudas vencidas al 31 de diciembre de 2025 en tasas y derechos municipales.

La medida alcanza a obligaciones vinculadas a Derechos de Comercio, Derechos de Publicidad y Propaganda, Recolección Especial de Residuos y Tasas por Servicios a la Propiedad Raíz, y estará vigente para quienes adhieran hasta el 31 de diciembre de 2026.

El objetivo es brindar herramientas que permitan a vecinos, comerciantes, empresas y contribuyentes regularizar su situación fiscal en condiciones favorables, acompañando el actual contexto económico y promoviendo el cumplimiento tributario.

Cómo acceder al descuento en deudas municipales en la Ciudad de Mendoza

Los contribuyentes podrán optar por distintas modalidades de pago:

  • Pago al contado: 80% de descuento en los intereses moratorios.
  • Hasta 3 cuotas sin interés de financiación: 50% de descuento en los intereses moratorios.
  • Hasta 6 cuotas sin interés de financiación: 25% de descuento en los intereses moratorios.
  • Hasta 9 cuotas sin interés de financiación: sin descuento de intereses, pero con posibilidad de financiar la totalidad de la deuda.

Para acceder a estos beneficios, el ejercicio 2026 deberá encontrarse regularizado, pudiendo incluirse también dentro del plan de financiación.

Esta iniciativa busca facilitar la regularización tributaria, fortalecer la recaudación y acompañar a quienes necesiten ponerse al día con sus obligaciones fiscales.

Las personas interesadas podrán consultar los requisitos y modalidades de adhesión a través de los canales de atención del municipio:

Teléfono: 147

Mail: [email protected]

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