"Te llevaste mi alma", el desgarrador mensaje del hermano de Gaspi

A casi diez días de la muerte de Gaspi en Río de Janeiro, su hermano Federico compartió fotos familiares y un mensaje muy emotivo.

Tras la repatriación de Gaspi, su hermano lo despidió en redes.

El posteo de Federico, hermano de Gaspi, abrió una despedida pública marcada por el dolor familiar. En Instagram, compartió imágenes de ambos de chicos junto a su hermano con un triste mensaje: “Gracias por ser el amor de mi vida. Te llevaste mi alma, Nanito”.

En esta publicación, publicó varias imágenes junto al youtuber a lo largo de sus vidas. En las postales se los puede ver juntos en distintos momentos familiares, incluso durante la infancia, cuando el creador de contenido todavía era un pequeño.

La triste despedida de Federico a su hermano. Instagram/@ fedehah El mensaje de Federico para Gaspi “Gracias por ser el amor de mi vida. Te llevaste mi alma, Nanito”, escribió en el posteo, en una frase que reflejó el impacto personal de la pérdida y el vínculo entre ambos hermanos. Federico cerró la triste despedida con un: “Te amo por siempre”.