El divertido encuentro entre Agüero y Ferdinand en la previa de Argentina-Inglaterra: qué se dijeron

La Selección argentina e Inglaterra se enfrentan en Atlanta por las semifinales del Mundial 2026. Un choque más que especial entre dos viejos "enemigos" que no se veían las caras desde hace más de 20 años y que reunió también fuera de la cancha a viejos rivales, como es el caso de Sergio Agüero y Rio Ferdinand.

El Kun estaba realizando la transmisión previa desde el campo de juego junto con Leo Paradizo para la señal de ESPN, en la que trabaja ya desde hace un tiempo. Y mientras se encontraba analizando lo que esperaba que fuera el partido, fue sorprendido de improviso en vivo por el exdefensor inglés.

Agüero y Ferdinand se encontraron antes de Argentina-Inglaterra ESPN El ex zaguero apareció por atrás y lo agarró del cuello de manera "amenazante" y amistosa. Tras reconocerse e intercambiar carcajadas y saludos, el británico le dedicó unas palabras al argentino: "Te deseo buena suerte, pero espero que Inglaterra gane hoy. Es un partido difícil, pero el problema que tenemos es que Messi dijo que iban a ganar el partido. Si Messi lo dijo, entonces van a ganar y eso es un problema para Inglaterra, ¿no? Pero cuidado con Ken y Bellingham, ¿de acuerdo?", advirtió.

"Va a ser un partido cerrado", apuntó Agüero. "Si cerrado, un 2-1 diría, pero va a ganar Inglaterra", le replicó Ferdy entre risas. "¿Qué? Naaa... ja, ja, ja. Va a ser 2-1 para Argentina...", le retrucó finalmente el exdelantero antes de que se despidieran con un mutuo "Veremos".