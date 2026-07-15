Del Cholo a Giuliano: el antecedente de Simeone que vuelve a cruzar a Argentina con Inglaterra en un Mundial

ArchEl árbitro danés Kim Milton Nielsen le muestra la tarjeta roja a David Beckham. Fue el 30 de junio de 1998 en Saint-Étienne y Argentina eliminó a Inglaterra por penales.

La Selección argentina e Inglaterra volverán a verse las caras en un Mundial y, como cada vez que sucede, resurgen historias que quedaron grabadas para siempre. Una de ellas tiene como protagonista a Diego Simeone, figura de la Selección en Francia 1998 y actor central de un partido que dejó secuelas durante años en el fútbol inglés. Ahora, 28 años después, será su hijo Giuliano quien intentará llevar a la Albiceleste a una nueva final.

Aquel cruce de octavos de final en Saint-Étienne fue uno de los más intensos de la historia de los Mundiales. El equipo dirigido por Daniel Passarella empató 2-2 con Inglaterra en los 120 minutos y terminó avanzando por penales gracias a la actuación de Carlos Roa. En el camino hubo goles, polémicas y una jugada que todavía sigue siendo tema de conversación.

El antecedente de Diego Simeone con Beckham en Francia 98 A los pocos minutos del segundo tiempo, Simeone empujó a David Beckham en una disputa por la pelota. El inglés, que estaba en el suelo, reaccionó levantando una pierna y tocó al mediocampista argentino. El árbitro danés Kim Milton Nielsen consideró que la acción merecía expulsión y le mostró la tarjeta roja al entonces jugador del Manchester United.

La decisión marcó para siempre la carrera de Beckham. Durante años fue señalado como uno de los responsables de la eliminación inglesa y él mismo reconoció tiempo después que aquel episodio le provocó un verdadero trauma. Los principales diarios británicos fueron implacables y los hinchas lo convirtieron en blanco de críticas cada vez que saltaba a una cancha.

El fútbol, sin embargo, siempre ofrece nuevas oportunidades. En el Mundial de Corea-Japón 2002, Beckham tuvo su revancha al convertir el penal con el que Inglaterra derrotó 1-0 a la Selección argentina en la fase de grupos.