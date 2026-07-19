No liga una: la expulsión a Enzo Fernández que condicionó a Argentina antes del alargue de la final

Enzo Fernández vio la segunda amarilla por un patadón a Cubarsí al minuto 93 y le agregó otro condicionante a la Selección en una sufrida definición.

Enzo Fernández se fue expulsado por doble amarilla en la final del Mundial ante España.

La Selección argentina tuvo un sinfín de condicionantes durante la final del Mundial 2026 frente a España. Después de haber perdido a la zaga central -Lisandro Martínez y Cuti Romero pidieron el cambio por lesión-, Enzo Fernández fue expulsado en el momento más decisivo del partido en el MetLife Stadium.

Ya con amarilla, el volante de la Albiceleste fue a cortar una jugada en la mitad de la cancha e impactó de lleno a Pau Cubarsí, que voló por los aires exageradamente. De igual manera, el árbitro Vincic no dudó en mostrarle la segunda tarjeta a Enzo al minuto 93, un minuto antes del pitazo final que decretó el 0-0 y mandó la final al alargue.

Lo más frustrante fue que la primera amonestación del jugador del Chelsea no había sido por una infracción, sino más bien producto de un reclamo sobre el juez esloveno.

La Selección terminó el tiempo reglamentario defendiendo con corazón y vida en su propia área ante una España que buscaba con furia el gol agónico. Por suerte, eso no sucedió y la final se fue a tiempo extra, con Argentina con uno menos.