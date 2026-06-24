Paulo Díaz se va de River: rescindirá su contrato y tendrá un nuevo desafío en el exterior

El defensor chileno pondrá fin a una extensa etapa en Núñez tras alcanzar un acuerdo con la dirigencia.

Paulo Díaz acordó su salida de River Plate y continuará su carrera en la MLS. El defensor chileno rescindirá el contrato que lo vinculaba con el club de Núñez y pondrá fin a una etapa de siete temporadas con la camiseta millonaria.

Aunque todavía le restaban 18 meses de vínculo, las partes alcanzaron un acuerdo para finalizar la relación contractual de manera anticipada. La decisión se enmarca en la reestructuración que atraviesa el plantel y permitirá al futbolista avanzar con su próximo desafío profesional.

El futuro de Paulo Díaz El futuro de Paulo Díaz estará en Atlanta United. El conjunto estadounidense incorporará al defensor de 31 años en este mercado de pases, luego de alcanzar un acuerdo para que continúe su carrera en la Major League Soccer (MLS).

En su nuevo equipo será dirigido por Gerardo "Tata" Martino. La operación también fue clave para facilitar la rescisión de su vínculo con River, ya que el jugador tenía definido su próximo destino antes de negociar la salida.

Paulo Díaz acordó su salida y seguirá su carrera en Atlanta United. Foto: Instagram @paulodiaz17 De esta manera, el chileno cerrará una extensa etapa en el Millonario y afrontará su primera experiencia en el fútbol estadounidense, en un movimiento que se convertirá en una de las primeras salidas del club en el actual mercado de pases.