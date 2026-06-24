Paulo Díaz se va de River: rescindirá su contrato y tendrá un nuevo desafío en el exterior
El defensor chileno pondrá fin a una extensa etapa en Núñez tras alcanzar un acuerdo con la dirigencia.
Paulo Díaz acordó su salida de River Plate y continuará su carrera en la MLS. El defensor chileno rescindirá el contrato que lo vinculaba con el club de Núñez y pondrá fin a una etapa de siete temporadas con la camiseta millonaria.
Aunque todavía le restaban 18 meses de vínculo, las partes alcanzaron un acuerdo para finalizar la relación contractual de manera anticipada. La decisión se enmarca en la reestructuración que atraviesa el plantel y permitirá al futbolista avanzar con su próximo desafío profesional.
El futuro de Paulo Díaz
El futuro de Paulo Díaz estará en Atlanta United. El conjunto estadounidense incorporará al defensor de 31 años en este mercado de pases, luego de alcanzar un acuerdo para que continúe su carrera en la Major League Soccer (MLS).
En su nuevo equipo será dirigido por Gerardo "Tata" Martino. La operación también fue clave para facilitar la rescisión de su vínculo con River, ya que el jugador tenía definido su próximo destino antes de negociar la salida.
De esta manera, el chileno cerrará una extensa etapa en el Millonario y afrontará su primera experiencia en el fútbol estadounidense, en un movimiento que se convertirá en una de las primeras salidas del club en el actual mercado de pases.
Un nuevo River
La salida de Paulo Díaz se produce en un contexto de reestructuración del plantel de River. Días atrás, el club informó oficialmente que el defensor chileno forma parte del grupo de futbolistas que no integrarán la delegación que realiza la pretemporada en Alicante, España.
A través de un comunicado publicado en su sitio oficial, la institución señaló que "los futbolistas Paulo Díaz, Maximiliano Meza, Germán Pezzella, Fabricio Bustos, Alex Woiski, Maximiliano Salas y Giuliano Galoppo no integrarán la delegación" y que debían presentarse en River Camp para entrenarse de manera diferenciada mientras el resto del plantel trabaja en Europa.
Además, River informó que "Ian Subiabre y Santiago Lencina, con negociaciones en curso para incorporarse a otras instituciones, tampoco viajarán a la pretemporada". En el comunicado no hubo referencias a las situaciones de Kendry Páez y Matías Viña, quienes se encuentran disputando el Mundial con las selecciones de Ecuador y Uruguay, respectivamente.
Los números de Paulo Díaz durante su ciclo en River
Desde su llegada al club en julio de 2019, Paulo Díaz disputó 222 partidos oficiales con la camiseta de River. A lo largo de ese período convirtió 13 goles y aportó tres asistencias, consolidándose como uno de los defensores con mayor continuidad dentro del plantel.
El chileno también formó parte de una etapa exitosa a nivel local, ya que integró los equipos que conquistaron siete títulos domésticos. Su salida marcará el cierre de un ciclo de siete temporadas en Núñez y el inicio de una nueva experiencia en el fútbol de Estados Unidos.