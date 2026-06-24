Sorpresa en River: ante un posible "no" de Lucas Beltrán, va por la vuelta de un héroe de Madrid

El Chacho Coudet quiere reforzar el ataque y en Núñez comenzaron a moverse para repatriar a un delantero que supo brillar en River un lustro atrás.

Mientras el Mundial 2026 encara la última fecha de la fase de grupos, River Plate comenzó su pretemporada en Alicante, España, para ponerse a punto y tener un buen segundo semestre en el cual competir en todos los frentes abiertos (Torneo Clausura, Copa Argentina y Sudamericana). En ese sentido, una de las prioridades es el mercado de pases.

Unos de los puestos que Eduardo Coudet quiere reforzar a como dé lugar es el ataque y tenía dos nombres en la mira: Giovanni Simeone, al que Torino no quiere soltar, y Lucas Beltrán, con el que parecía que ya estaba todo acordado, pero no contaban con el rechazo del jugador. Ante la inminente posibilidad de que se caiga este pase, en Núñez comenzaron a moverse para repatriar a otro futbolista con pasado en el club.

River quiere repatriar a Rafael Santos Borré Borré juega en Inter de Porto Alegre desde 2024. @RafaelBorre_ Se trata de Rafael Santos Borré, el gran goleador del ciclo Gallardo con 55 tantos convertidos (1 más que Julián Álvarez, quien contabilizó 54) y que supo vestir la banda roja de 2017 a 2021. Tras un breve paso por el fútbol alemán, en 2024 arribó al Inter de Porto Alegre, que por ese entonces era dirigido por nada más y nada menos que el propio Chacho.

El Millonario, aún bajo la dirección técnica del Muñeco, había tratado de volver a ficharlo a principios de este 2026, pero en ese momento su vuelta no se pudo dar. Sin embargo, en las últimas horas se establecieron contactos con la institución gaúcha y las conversaciones se habrían desarrollado de manera positiva. Al parecer, desde Brasil no verían con malos ojos negociar por el delantero colombiano.