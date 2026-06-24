En vivo: con goles de su dupla letal, Suiza le gana 2-1 a Canadá en Vancouver y se sube a la cima del grupo B
Rubén Vargas, jugador de origen dominicano, y Manzambi, convirtieron los goles para el triunfo parcial de Suiza, que ya piensa en 16avos de final.
Suiza se impone 2-1 a Canadá en el BC Place de Vancouver por la última fecha del Grupo B del Mundial 2026. El primer gol lo convirtió Rubén Vargas, delantero de Suiza (hijo de padre dominicano) antes del minuto de juego del complemento. Mientras que diez minutos después, el delantero Manzambi estiró la cuenta para los europeos, que se están quedando con el Grupo B.
Vargas abrió el marcador para Suiza
Manzambi convirtió el segundo para Suiza
Canadá le puso suspenso al resultado
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