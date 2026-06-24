En vivo: con goles de su dupla letal, Suiza le gana 2-1 a Canadá en Vancouver y se sube a la cima del grupo B

Suiza se impone 2-1 a Canadá en el BC Place de Vancouver por la última fecha del Grupo B del Mundial 2026. El primer gol lo convirtió Rubén Vargas, delantero de Suiza (hijo de padre dominicano) antes del minuto de juego del complemento. Mientras que diez minutos después, el delantero Manzambi estiró la cuenta para los europeos, que se están quedando con el Grupo B.