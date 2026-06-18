Canadá aplastó por 6-0 a Qatar y consiguió su primera victoria en la historia de los Mundiales

Con un hat-trick de Jonathan David y tantos de Cyle Larin y Dylan Saliba, Canadá logró un histórico triunfo ante Qatar, al que le expulsaron dos jugadores.

Cyle Larin, el 9 de Canadá, marcó su segundo gol en esta Copa del mundo.

Canadá vapuleó 6-0 a Qatar en el estadio BC Place de la ciudad canadiense de Vancouver, por la segunda fecha del Grupo B del Mundial 2026.

Canadá abrió el marcador a los 15 minutos, cuando el delantero Cyle Larin, goleador en la primera fecha, empujó al gol un rebote dejado por Abunada dentro del área chica rival y puso el 1-0.

Canadá se puso en ventaja con un gol de su artillero Gol de Larin para el 1-0 de Canadá ante Qatar. DSports El destacado atacante Jonathan David pudo abrir su cuenta personal en el Mundial a los 28 minutos, al controlar el rebote de un disparo bloqueado del extremo Tajon Buchanan, para luego sacar un derechazo potente al primer palo.

Jonathan David puso el 2-0 para Canadá ante Qatar ¡PEGUELE COMO QUIERA, MAESTRO!



GO-LA-ZO de Jonathan David para poner el 2-0 para Canadá ante Catar.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/2DVmZjcRio — DSPORTS (@DSports) June 18, 2026 Un nuevo rebote terminó en el tercer gol de la noche, luego de que Abunada no pueda contener un violento disparo de Cyle Larin y David aparezca dentro del área chica, para empujar la pelota a medio metro del arco rival.

Otra vez apareció David y firmó el tercero para Canadá Jonathan David marcó un doblete y Canada golea a Qatar ESPN Saliba marcó el 4-0 de tiro libre y se lo dedicó a Koné GOLAZO CON FESTEJO ESPECIAL: Saliba marcó con un gran tiro libre el 4-0 de Canadá vs. Qatar y se lo dedicó a Ismael Koné, quien salió en camilla tras una dura lesión



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quiso despejar y anotó en contra el 5-0 de Canadá ante Qatar.



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