Canadá aplastó por 6-0 a Qatar y consiguió su primera victoria en la historia de los Mundiales
Con un hat-trick de Jonathan David y tantos de Cyle Larin y Dylan Saliba, Canadá logró un histórico triunfo ante Qatar, al que le expulsaron dos jugadores.
Canadá vapuleó 6-0 a Qatar en el estadio BC Place de la ciudad canadiense de Vancouver, por la segunda fecha del Grupo B del Mundial 2026.
Canadá abrió el marcador a los 15 minutos, cuando el delantero Cyle Larin, goleador en la primera fecha, empujó al gol un rebote dejado por Abunada dentro del área chica rival y puso el 1-0.
Canadá se puso en ventaja con un gol de su artillero
El destacado atacante Jonathan David pudo abrir su cuenta personal en el Mundial a los 28 minutos, al controlar el rebote de un disparo bloqueado del extremo Tajon Buchanan, para luego sacar un derechazo potente al primer palo.
Jonathan David puso el 2-0 para Canadá ante Qatar
Un nuevo rebote terminó en el tercer gol de la noche, luego de que Abunada no pueda contener un violento disparo de Cyle Larin y David aparezca dentro del área chica, para empujar la pelota a medio metro del arco rival.
Otra vez apareció David y firmó el tercero para Canadá
Saliba marcó el 4-0 de tiro libre y se lo dedicó a Koné
Canadá llegó al 5-0 con un gol en contra de QatarJona
Triplete de David, que se lleva la pelota
Noticia en construcción.