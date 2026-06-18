En una ráfaga de goles, Suiza goleó 4-1 a Bosnia y Herzegovina y se subió a la cima del grupo B del Mundial

La selección de Suiza desatascó este jueves el duelo ante una exigente Bosnia y Herzegovina, que perdió el control del juego en la segunda parte, con un doblete de Johan Mamzambi y otros dos tantos de Rubén Vargas y Granit Xhaka, para un 4-1 que le otorgó a los helvéticos el liderato provisional del grupo B del Mundial 2026 .

Suiza abrió bocado en Los Ángeles en el minuto 74, cuando un despeje de cabeza de la zaga cayó en los pies de Johan Manzambi, quien abrió el marcador tras una primera parte desesperante y con falta de definición.

El dominio suizo se consolidó en el tramo final del encuentro con la efectividad de sus piezas ofensivas en el área rival.

En el minuto 84, Rubén Vargas, atacante del Sevilla, firmó el segundo gol tras definir con gran categoría ante la salida del arquero. La sentencia llegó en el minuto 90, cuando Manzambi apareció de nuevo para firmar su doblete tras una precisa asistencia del propio Vargas.

Sin embargo, la guinda del pastel la proporcionó Granit Xhaka cuando se jugaba el minuto 96.

Lo pidió Mariano y llegó… El del honor para Bosnia fue un GOLAZO. ¡3-1 Suiza vs. Bosnia en un final de locos! #ESPNMundial Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/0j6ezL6KQ4

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Suiza decoró la goleada con un penal

¡A DÓNDE NO LLEGAN LOS ARQUEROS! El remate de Xhaka fue imposible para Vasilj para el 4-1 de Suiza en un partido infernal ante Bosnia. ¡Atención al festejo picante!



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Los primeros compases en el Estadio de Los Ángeles se hicieron relativamente largos para ambos conjuntos, deviniendo en un juego muy parejo en el que no faltaron ocasiones de gol en ambas porterías.

El planteamiento inicial sobre el césped reflejó un marcado estilo europeo, caracterizado por una medición milimétrica y una rigurosa disposición táctica por parte de los entrenadores.

La presión ejercida por los bosnios apretó más de cara al final de la primera parte, tratando de buscar una ventaja antes del descanso.

Desde la grada, la ruidosa afición de Bosnia no dejó de animar sin pausa, haciendo temblar unas estructuras que por momentos parecieron estar cerca de colapsar.

Suiza pudo verse satisfecha por su actuación en la que estuvo muy por encima del rival, pero también un tanto frustrada con el nivel de actuación mostrado, y más teniendo en cuenta que venía con hambre de gol tras la amarga e inesperada derrota contra Catar.

Apenas diez minutos después de la reanudación, llegó la que quizás fue la ocasión más clara del encuentro en el minuto 55, tras un preciso pase colgado desde la frontal del área grande.

El suizo Dan Ndoye conectó una espectacular chilena que exigió al máximo al guardameta rival, quien logró atajar el esférico para mantener el marcador intacto.

La segunda parte se tornó mucho más interesante con una Suiza que duplicó sus pases intentados, aunque Bosnia tomó el dominio y fue mucho más agresivo en el terreno en busca de la ventaja.

En el minuto 68, el guardameta suizo se vistió de héroe al realizar una soberbia parada ante un tiro amenazante que pudo cambiar el destino del encuentro.

Sin embargo, los cambios introducidos le sentaron bien al conjunto helvético en un momento donde el gol ya se hacía esperar sobre el terreno de juego. La recompensa, llegó en forma del primer gol tan solo un minuto después de los cambios.

Poco después del tanto inicial, la última línea de defensa bosnia se desmoronó por completo tras la expulsión de Tarik Muharemovic, una tarjeta roja que comprometió seriamente sus filas.

Esta superioridad numérica dejó a la selección de Suiza a las puertas de firmar el 2-0 definitivo en los minutos finales del choque, aunque más adelante, Vargas logró hacerlo posible.

Con este resultado, Suiza asume el liderato provisional, a la espera de lo que pase más tarde entre Canadá y Catar.

Fuente: EFE

Seguí el minuto a minuto de Suiza vs Bosnia y Herzegovina