Suiza-Canadá y Bosnia-Qatar definen el Grupo B: hora, TV y streaming

El Grupo B del Mundial 2026 llega este miércoles a su desenlace con dos encuentros que prometen emociones hasta el último minuto. Canadá y Suiza se medirán en Vancouver en una verdadera final por el primer puesto de la zona, mientras que Bosnia-Herzegovina y Qatar jugarán en Seattle con la obligación de ganar y esperar una ayuda externa.

A falta de una fecha, canadienses y suizos comparten el liderazgo con cuatro puntos, aunque Canadá ocupa la cima gracias a una mejor diferencia de gol. Bosnia y Qatar , en tanto, suman una unidad cada uno y todavía conservan posibilidades de clasificación.

La definición será simultánea y cada gol podrá modificar el escenario de una zona que permanece abierta de cara a la última jornada.

El encuentro más esperado del grupo se disputará en el BC Place de Vancouver, donde Canadá intentará aprovechar su condición de local para lograr una clasificación histórica a las rondas eliminatorias de una Copa del Mundo.

El equipo dirigido por Jesse Marsch inició su participación con un empate 1-1 frente a Bosnia-Herzegovina y luego protagonizó una de las actuaciones más contundentes de la fase de grupos al golear 6-0 a Qatar.

Canadá intentará aprovechar su condición de local para lograr una clasificación histórica. EFE

Suiza también llega con cuatro unidades. Tras igualar 1-1 ante Qatar en el debut, reaccionó con autoridad y derrotó 4-1 a Bosnia-Herzegovina, resultado que le permitió mantenerse en la pelea por el primer lugar.

Para los canadienses, el empate sería suficiente para terminar en lo más alto del Grupo B. Suiza, en cambio, necesita ganar para superar a su rival y confirmar su favoritismo en la zona.

Hora, TV y streaming

El partido se jugará desde las 16 (hora argentina) y será transmitido por DSports y TyC Sports. Además, podrá seguirse de manera online a través de DGO y Paramount+.

Probables formaciones

Suiza: Kobel; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodríguez; Xhaka, Freuler; Ndoye, Aebischer, Vargas; Embolo. DT: Murat Yakin.

Kobel; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodríguez; Xhaka, Freuler; Ndoye, Aebischer, Vargas; Embolo. DT: Murat Yakin. Canadá: Crépeau; Johnston, Bombito, Cornelius, Laryea; Eustáquio, Saliba, Choinière; Buchanan, David y Shaffelburg. DT: Jesse Marsch.

Crépeau; Johnston, Bombito, Cornelius, Laryea; Eustáquio, Saliba, Choinière; Buchanan, David y Shaffelburg. DT: Jesse Marsch. Árbitro: Ramon Abatti Abel (Brasil).

Ramon Abatti Abel (Brasil). Estadio: BC Place, Vancouver.

Bosnia y Qatar, obligados a ganar

En el otro compromiso del grupo, Bosnia-Herzegovina y Qatar se enfrentarán en el Lumen Field de Seattle sabiendo que únicamente una victoria les permitirá mantener opciones de avanzar a la siguiente fase.

Sin embargo, el triunfo por sí solo podría no alcanzar. Ambos seleccionados dependen de lo que ocurra en Vancouver, ya que un empate entre Canadá y Suiza complicaría seriamente sus aspiraciones de terminar entre los dos primeros.

Qatar rescató una igualdad frente a Suiza en la primera fecha, pero sufrió una dura caída ante Canadá en la segunda jornada. Bosnia, por su parte, empató con Canadá en su estreno y luego fue ampliamente superada por Suiza.

Bosnia la pasó mal ante Suiza. EFE

La diferencia de gol, un factor determinante

Las goleadas recibidas en la segunda fecha dejaron a bosnios y qataríes en una situación delicada. Por ese motivo, además de buscar los tres puntos, ambos equipos necesitarán mejorar su diferencia de gol para fortalecer sus posibilidades.

En caso de terminar igualados en puntos con otros terceros de grupo, ese criterio podría resultar decisivo para determinar quiénes continúan en carrera y quiénes se despiden del certamen.

La combinación de resultados convierte al duelo de Seattle en un partido de alta tensión, donde cualquier gol podría modificar las chances de clasificación.

Hora, TV y formaciones de Bosnia-Qatar

El encuentro entre Bosnia-Herzegovina y Qatar comenzará a las 16 (hora argentina) y podrá verse en vivo por DSports 2 y la plataforma DGO.

Probables formaciones