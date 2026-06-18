El escandaloso cruce entre los técnicos de Canadá y Qatar tras el aplastante 6-0 de la selección anfitriona

La tremenda goleada de Canadá ante Qatar no terminó con el pitazo final: un fuerte encontronazo entre Julen Lopetegui y Jesse Marsch se robó todas las miradas.

Canadá aplastó 6-0 a Qatar en la segunda fecha de la fase de grupos y quedó muy cerca de la clasificación, pero el resultado pasó a un segundo plano por el clima caliente que se vivió una vez terminado el encuentro. Los protagonistas fueron los entrenadores Jesse Marsch y Julen Lopetegui, quienes mantuvieron una fuerte discusión sobre el césped.

La tensión comenzó a gestarse durante los minutos finales del partido. Con una ventaja de cinco goles y el rival jugando con nueve futbolistas por dos expulsiones, Canadá continuó atacando con intensidad en busca de ampliar aún más la diferencia. De hecho, consiguió el sexto tanto en el tiempo de descuento y siguió presionando para intentar marcar un séptimo gol.

La goleada de Canadá terminó con una fuerte pelea verbal entre los entrenadores El tenso cruce entre Lopetegui y Marsch después del 6-0 de Canadá a Qatar TyC Sports Esa actitud no cayó nada bien en el banco qatarí. Apenas finalizó el encuentro, Lopetegui se dirigió directamente hacia Marsch para recriminarle la postura de su equipo. Aunque no trascendieron las palabras exactas, las imágenes mostraron un intercambio cargado de tensión durante el saludo protocolar entre ambos entrenadores.

El gesto de Marsch que alimentó la polémica La situación no terminó allí. Mientras Lopetegui manifestaba su malestar, Marsch se apartó rápidamente y se sumó a los festejos de sus futbolistas sobre el terreno de juego. Posteriormente, fue visto realizando un gesto con los dedos haciendo referencia a los seis goles convertidos por Canadá, una imagen que generó aún más controversia.

El polémico gesto del entrenador de Canadá, Jesse Marsch, tras el final del partido en Vancouver. Diario As El clima se calentó todavía más cuando integrantes de ambos cuerpos técnicos y algunos jugadores se acercaron a la zona de los bancos de suplentes, donde se produjeron empujones y discusiones que obligaron a intervenir para evitar que el conflicto escalara.