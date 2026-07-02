Contrabando y falsificaciones: de camisetas de la Selección a $25.000, a cigarrillos y celulares ilegales

Argentina tiene 9374 kilómetros de frontera, de las cuales algo más de un tercio constituyen la frontera norte, conocida como una frontera particularmente "porosa" por donde a diario entra mercadería de contrabando , con impacto no sólo en empresas que producen en el país, sino que le ocasionan un grave costo al fisco.

Se estima que sólo por el contrabando de cigarrillos el Estado pierde de recaudar US$1.500 millones, en una actividad que grava con un 80% del valor del paquete.

La cifra fue lanzada por Juan José Benitez, gerente de Prevención de Comercio Ilícito de Philip Morris Argentina, durante el V Encuentro del Consejo de Asociaciones Empresariales Sudamericanas por el Comercio Lícito , que tuvo lugar este miércoles en la sede de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC). La CAC ocupaba la presidencia pro témpore de la entidad representada por su titular, Mario Grinman.

Benítez, señaló que en el caso de los cigarrillos el contrabando "no es un fenómeno hormiga, sino de organizaciones grandes" y no es nuevo, no de la Argentina o de un gobierno. Un rato antes, el secretario de Seguridad Martín Ferlauto había asegurado que las organizaciones criminales utilizan como primer paso el contrabando para ver cómo funcionan los controles y luego entrar con narcotráfico y hasta trata de personas.

"El cigarrillo es el producto más contrabandeado del mundo", dijo Benítez y dio algunas estadísticas llamativas. Mientras a nivel mundial q de cada 10 cigarrillos vendidos es de origen ilegal, en Latinoamérica como promedio es de 3 cada 10. El desagregado por países deja algunas señales interesantes.

Mientras en Argentina la venta ilegal llega al 11% del mercado, en Uruguay alcanza al 38%, en Brasil el 36%, en Chile 60%,m en Bolivia 25% y en Paraguay 0%, pero "el 70% de todo el comercio ilegal de cigarrillos, desde Canadá hasta Argentina viene de Paraguay. La explicación es que produce mucho más cigarrillos de los que se consumen en el mercado interno. es decir, que produce para vender en el exterior, pero vía contrabando.

Además del contrabando la industria del tabaco sufre la sub declaración impositiva. "Se han detectado algunos casos que se presentaron declaraciones ante el ARCA por paquetes de cigarrillos por $58", dijo Benítez, cuando un atado de cigarrillos de primera marca supera los $6000. Así, "el Estado deja de recaudar unos US$1.500 millones al año".

E incluso se han hecho procedimientos en fábricas clandestinas de cigarrillos que tenían hasta 14 millones de estampillas falsas.

Camisetas de Messi

No es el único caso. Uno de los productos más falsificados en la actualidad es la camiseta de la Selección Argentina, que se vende en algunos locales y hasta por redes sociales o diversos market places a valores de hasta $25.000, por cierto, mucho más bajos que la original.

Francisco Morello, Director de Legal & Compliance de Adidas Argentina, la marca deportiva que tiene la licencia de las camisetas que usan Lionel Messi y los otros integrantes del Seleccionado en el Mundial, así como el resto del merchandising, recordó que la venta callejera subió en la Ciudad de Buenos Aires un 6,5%, según datos de CAME.

En ese sentido, dijo que más que contrabando "en los sectores textil y calzado hay capacidad instalada para producir, hay talleres clandestinos, no todo es contrabando".

Tres millones de celulares

María Eugenia Mayans, gerente Sr. Relaciones Gubernamentales Latin América Sur de Lenovo/Motorola, se refirió al ingreso de celulares en forma ilegal y dio una cifra para el asombro: "Cada año entran al país 3 millones de celulares, no es el que viaja y se compra un celular".

A principios de año los celulares de contrabando representaban entre 5 y 10% del total pero "hoy ya 1 de cada tres celulares es de contrabando", remarcó Mayans.

En la lucha contra este flagelo esta industria cuenta con un aliado muy valioso, que es el IMEI, el número de identificación único de cada aparato, que permite hacer la trazabilidad de llamadas y la activación en otros países.