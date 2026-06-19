Retenciones: Argentina mejora sus costos para producir granos, pero sigue perdiendo competitividad

La competitividad del agro argentino volvió a quedar bajo análisis a partir de un informe que muestra una mejora en los costos de producción. Sin embargo, las retenciones continúan siendo el principal condicionante para los productores, ya que reducen el ingreso efectivo y generan una desventaja frente a los principales competidores internacionales.

Desde IERAL, la pata de investigación de la Fundación Mediterránea, aportaron una mirada diferente sobre uno de los temas más discutidos del agro argentino: la competitividad.

Mientras gran parte de los análisis suele enfocarse en los precios que reciben los productores por sus granos y en el impacto de las retenciones, el trabajo elaborado por Juan Manuel Garzón, Franco Artusso y Valentino Costamagna pone la lupa sobre otro aspecto clave: cuánto cuesta producir.

El relevamiento, actualizado a abril y mayo de 2026, compara los precios de fertilizantes, agroquímicos, combustible, transporte y maquinaria agrícola en Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Estados Unidos.

El objetivo es medir cómo se posiciona el país desde el lado de los costos, una dimensión menos explorada pero fundamental para evaluar la competitividad del sector.

La competitividad argentina, en debate

Según el estudio, Argentina logró mejorar de manera significativa su situación relativa durante el último año. La brecha promedio de precios de los 13 bienes y servicios relevados frente al promedio de los otros cuatro países pasó del 8,6% en abril-mayo de 2025 al 4,4% en el mismo período de 2026.

“Lo que inicialmente se manifestaba como una desventaja generalizada en la gran mayoría de los rubros analizados, evolucionó hacia una posición más equilibrada”, destaca el informe coordinado por Juan Manuel Garzón, responsable de Agroindustria de la entidad.

El análisis muestra que la competitividad por costos mejoró respecto de un año atrás, aunque la comparación con la medición inmediatamente anterior revela una leve pérdida de terreno. A fines de 2025 y comienzos de 2026, la diferencia promedio había descendido hasta apenas el 2,4%, el nivel más bajo de toda la serie.

De todos modos, el balance sigue siendo favorable para Argentina. Los especialistas sostienen que la tendencia de fondo continúa mostrando una convergencia respecto de los costos observados en los principales países competidores.

Al mirar los distintos rubros, el panorama aparece más heterogéneo. En fertilizantes y agroquímicos, por ejemplo, las diferencias son relativamente acotadas. Los fertilizantes relevados se ubican entre 2,5% y 9% por encima de los valores promedio de los demás países, con la excepción del sulfato de amonio, que resulta ligeramente más económico en Argentina.

Algo similar sucede con los herbicidas, donde las brechas oscilan entre 1,6% y 4,6%, salvo en el caso de la atrazina, cuyo precio local es inferior al promedio de los países comparados. En fungicidas, incluso, Argentina presenta una ventaja, con valores 6,9% más bajos.

Combustible y logística, los puntos más sensibles

Donde las diferencias siguen siendo más marcadas es en algunos costos estructurales que impactan directamente sobre la producción y la comercialización.

El informe señala que el gasoil grado 2 en Argentina es 14,3% más caro que el promedio de Brasil, Paraguay, Uruguay y Estados Unidos. Se trata de un factor de peso para una actividad que depende intensamente del transporte y de las labores mecanizadas.

También los costos de flete aparecen entre los desafíos pendientes. El transporte de cargas granarias registra valores 13,7% superiores al promedio de los países comparados. Argentina resulta más cara que Brasil, Paraguay y Uruguay, aunque mantiene una ventaja frente a Estados Unidos.

En maquinaria agrícola, en tanto, el escenario es mixto. Los tractores presentan precios significativamente más elevados, con una diferencia promedio de 27,3% respecto de los otros países relevados. En cambio, las cosechadoras muestran una situación inversa y aparecen 10,3% más baratas.

Los datos reflejan que, si bien el país avanzó en la reducción de algunas desventajas históricas, todavía existen componentes relevantes de la estructura de costos que continúan afectando la competitividad del sistema productivo.

Las retenciones siguen siendo el principal desafío

Más allá de la evolución favorable observada en los costos, los investigadores del IERAL advierten que el principal condicionante de la competitividad agropecuaria argentina sigue estando en otro frente.

“Argentina conserva una posición claramente más competitiva que la de un año atrás, aunque la última lectura marca una pausa o reversión parcial en el proceso de convergencia que se venía consolidando”, señala Garzón en las conclusiones del trabajo.

Sin embargo, el economista enfatiza que el problema central no se encuentra actualmente en los costos de producción, sino en los ingresos que reciben los productores por sus granos.

La razón es conocida: mientras ninguno de los países competidores aplica impuestos a las exportaciones de granos y subproductos, en Argentina continúan vigentes los derechos de exportación. Esto reduce de manera directa el precio efectivo que perciben los productores y genera una desventaja estructural frente a Brasil, Paraguay, Uruguay y Estados Unidos.

Por eso, aunque la brecha de costos se redujo prácticamente a la mitad en el último año, el informe concluye que la discusión sobre competitividad no puede limitarse únicamente a los gastos de producción. Para el agro argentino, la presión de las retenciones sigue siendo el factor que más condiciona la capacidad de competir en igualdad de condiciones en los mercados internacionales.

Fuente: Infocampo.