Estos son los ganadores y los perdedores del modelo Milei, según un informe de la Fundación Pensar

La Fundación Pensar presentó su informe mensual titulado " Atrápame si puedes ", un análisis que busca medir el impacto del modelo económico de Javier Milei sobre los distintos sectores productivos del país.

Según el documento, la economía argentina muestra señales de recuperación en algunas actividades vinculadas a las exportaciones, las finanzas y los recursos naturales. Sin embargo, el crecimiento todavía no logra extenderse de manera homogénea al conjunto de los sectores económicos.

"La gestión Milei empieza a mostrar ganadores, pero todavía no construye una mayoría de ganadores", sostiene el informe.

El trabajo identifica como principales beneficiados a los sectores intensivos en capital, recursos naturales, dólares, exportaciones y grandes inversiones . En ese grupo aparecen la energía, la minería, el agro, los bancos, los servicios profesionales y el mercado inmobiliario .

Entre los datos destacados, el sector financiero lideró el crecimiento durante 2025 con una expansión del 24,7%, más de cinco veces superior al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB).

La energía también mostró un desempeño destacado. El complejo petrolero-petroquímico exportó USD 11.772 millones, mientras que la minería registró cifras récord impulsadas por el oro, la plata y el litio.

Las exportaciones de oro y plata alcanzaron los USD 4.886 millones, con una suba del 27,7%, mientras que el litio llegó a USD 932 millones, un incremento del 42,2%.

Por su parte, el agro creció un 6,2% durante 2025 y fue el principal motor de la economía en marzo de 2026, con una expansión interanual del 17,9%. Además, sus seis principales complejos productivos explican el 46% de las exportaciones de bienes del país.

¿Qué sector consideran los argentinos que salió más beneficiado?

La edición de este mes incorporó nuevas mediciones de opinión pública sobre la percepción de los distintos sectores económicos. Consultados sobre cuál fue la actividad más favorecida desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, el 31% de los encuestados señaló al sector financiero.

En segundo lugar apareció la respuesta "ningún sector", con el 17%. La minería obtuvo el 13% de las menciones, mientras que el agro y la energía alcanzaron un 8% cada uno.

¿Qué sectores son los más afectados?

Del otro lado aparecen las actividades intensivas en empleo, pequeñas y medianas empresas, mercado interno, consumo popular y obra pública. La lista incluye a la construcción, la industria pyme, el comercio tradicional, la gastronomía masiva, el empleo público, los servicios personales, la educación, la salud y la cultura.

Según el informe, la construcción fue uno de los sectores más impactados por el freno de la obra pública, con una pérdida superior a los 75.000 trabajadores registrados desde noviembre de 2023.

El comercio tradicional también exhibe dificultades. Las ventas minoristas pyme registraron una caída del 3,2% interanual en abril de 2026 y acumularon una baja del 3,5% durante el primer cuatrimestre del año.

¿Qué opinan los argentinos sobre la industria nacional?

Uno de los datos más relevantes del informe es el amplio respaldo que conserva la industria nacional. El 83% de los encuestados afirmó tener una imagen favorable del sector industrial argentino.

Además, el 40% consideró que para que el país crezca es necesario proteger a la industria local frente a la competencia externa. Sin embargo, el relevamiento también mostró opiniones divididas sobre las causas de la pérdida de competitividad.

El 50% coincidió con la idea de que la industria pierde ventas frente a los productos importados porque se acostumbró a operar bajo esquemas de protección y precios elevados.

Por otro lado, el 57% sostuvo que la apertura económica fue demasiado rápida, mientras que el 61% señaló que producir en Argentina es difícil debido a los impuestos, los costos laborales y la burocracia.

¿Cuál es la principal conclusión del informe?

La Fundación Pensar concluye que el modelo económico actual genera crecimiento, inversiones y dólares, especialmente en actividades exportadoras y vinculadas a los recursos naturales.

No obstante, advierte que esa recuperación todavía no se traduce en empleo masivo, salarios elevados ni una mejora extendida para la clase media. Según el documento, el desafío pendiente es transformar el crecimiento de los sectores más dinámicos en beneficios que alcancen a una porción más amplia de la sociedad y de la economía argentina.

¿Qué es la Fundación Pensar?

La Fundación Pensar fue creada en 2005 y funciona como un centro de pensamiento y elaboración de políticas públicas vinculado al PRO. La institución reúne especialistas, expertos y equipos técnicos para desarrollar propuestas de gobierno y soluciones orientadas a distintas problemáticas del país y de las provincias.