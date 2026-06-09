¿Existían realmente los nueve Maradonas? Una vida imposible de resumir

Maradona fue muchas personas a la vez: héroe y vulnerables, barro y oro, reflejando cómo construimos nuestras propias versiones de él.

Ernesto Cherquis Bialo lo dijo como nadie: no había uno, había varios Diego Armando Maradona dentro del mismo cuerpo.

Ernesto Cherquis Bialo lo dijo como nadie: no había uno, había varios Diego Armando Maradona dentro del mismo cuerpo. El que jugaba al fútbol como si la pelota le obedeciera. El pibe de Fiorito. El hijo. El padre. El amigo. El sublime. Y también el abyecto. En una entrevista llegó incluso a resumirlo con una imagen inolvidable: “Fiorito y Dubái. Barro y siete estrellas. Canillas de oro y letrina”.

¿Realmente existían todos esos Maradonas? Creo que Cherquis estaba en lo cierto. No porque Diego tuviera varias personalidades, sino porque las personas rara vez pueden resumirse en una sola versión de sí mismas. Sin embargo, lo más interesante de aquella descripción no está en Maradona. Está en la forma en que nosotros lo observamos.

CHERQUIS Creo que Ernesto Cherquis Bialo estaba en lo cierto. Archivo MDZ. El Maradona que cada uno construye Algunos se quedaron para siempre con el genio que hacía magia en la cancha, con el capitán que nos llevó al Mundial 86 y con el símbolo de los que se animaban a desafiar a los poderosos. Ese fue el Maradona que millones eligieron convertir en leyenda. Otros recuerdan al hombre atrapado por las drogas, los escándalos, los conflictos personales y las decisiones que provocaron dolor a su alrededor.

También ese Diego existió El problema no es que unos tengan razón y otros no. El problema es que cada uno suele tomar una parte de la historia y creer que está viendo el cuadro completo. Existe una tendencia que aparece una y otra vez cuando analizamos conductas humanas: la necesidad de reducir una persona al episodio que más nos impactó. La llamo la “trampa del episodio dominante”. Un solo hecho termina ocupando todo el espacio y eclipsando el resto de la historia.

Algunos recuerdan el gol a los ingleses. Otros el doping en Estados Unidos. Algunos sus gestos de generosidad. Otros los episodios en los que lastimó a quienes lo querían. Y con eso, cada uno arma su propio Maradona.