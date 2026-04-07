Fuerte cachetazo para Elías Piccirillo: denuncian presiones y posibles maniobras para entorpecer la causa

El ex de Jésica Cirio es investigado por un procedimiento falso en el que detuvieron de manera ilegal a una pareja luego de “plantar” en su vehículo un kilo de cocaína y un arma robada.

La causa que investiga a Elías Piccirillo, ex de Jésica Cirio, por el procedimiento falso en el que detuvieron de manera ilegal a una pareja luego de “plantar” en su vehículo un kilo de cocaína y un arma robada, sumó en las últimas horas un nuevo capítulo.

Fuentes cercanas al caso le confirmaron a MDZ que el abogado Augusto Cassiau solicitó ante la fiscalía la adopción de medidas preventivas, tras denunciar presuntas presiones y hostigamientos que estaría recibiendo Anahí Aquino Laprida, pareja de Francisco Hauque, por parte de Elías Piccirillo y personas de su entorno.

El pedido ante la fiscalía Ante este escenario, la defensa solicitó la adopción de medidas preventivas para resguardar la integridad de Aquino Laprida y garantizar que la causa pueda avanzar sin interferencias.

El pedido se da en un momento sensible del proceso, donde la investigación se encuentra en una etapa clave y a la espera de definiciones judiciales sobre los implicados. Según se desprende de la presentación, existe preocupación por posibles nuevas acciones que podrían estar siendo planificadas para afectar el desarrollo de la causa.

La causa contra Elías Piccirillo El origen de la causa remite a un hecho de extrema gravedad ocurrido tiempo atrás, luego de una cena en el Palacio Duhau. De acuerdo con la denuncia, Aquino Laprida y Hauque habrían sido privados ilegítimamente de su libertad en el marco de un operativo presuntamente armado, en el que habrían intervenido efectivos policiales.