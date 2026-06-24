Holdouts: el Congreso sancionó la ley para el pago a los buitres
Con 138 votos afirmativos y 98 negativos, el Congreso de la Nación sancionó la ley de la Renegociación con los Fondos Buitre.
Con 138 votos afirmativos y 98 negativos, el Congreso de la Nación sancionó la ley de la Renegociación con los Fondos Buitre.
En una jornada que sigue atravesada por el escándalo patrimonial de Manuel Adorni, la Cámara de Diputados se encamina a una nueva sesión especial en Diputados. La Libertad Avanza quiere retomar la agenda de la gestión política y económica del Gobierno de Javier Milei. Los dos temas principales será el súper-RIGI y el pago a los holdouts por la bancarrota de 2001.
Sin embargo, el escándalo del jefe de Gabinete estará latente durante toda la jornada. Los diputados de la oposición pidieron una sesión ayer que finalmente fracasó, luego de que el PRO y la UCR, junto con los gobernadores aliados, le tiraran un nuevo salvavidas al jefe de Gabinete.
Con 138 votos afirmativos y 98 negativos, el Congreso de la Nación sancionó la ley de la Renegociación con los Fondos Buitre. El kirchnerismo y el Frente de Izquierda fueron los principales adversarios a este proyecto del oficialismo que fija un plan de pago para los fondos que compraron los derechos a juicios por la bancarrota de 2001.
Así, el presidente Javier Milei cumplió con uno de los compromisos que firmó en febrero de este año con el presidente de Estados Undios Donald Trump en el tratado de comercio que firmaron ambos países. Allí, se había impuesto el 30 de junio como fecha límite para que la Argentina tuviera una ley para resolver el pago a esos fondos.
Después de la discusión por la interpelación a Manuel Adorni, el oficialismo en la Cámara de Diputados se encaminó a tratar el proyecto de pago a los fondos buitres que no ingresaron en los planes de pago tras la bancarrota de 2001. El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch, en el rol de miembro informante, presentó el dictamen de mayoría por la Renegociación con los Fondos Buitre, que ya tiene media sanción del Senado.
El diputado oficialista criticó la Ley de Pago Soberano del 2014 y acusó al kirchnerismo: “Fueron irresponsables y sinvergüenzas políticos porque votaron una cesación de pagos arrastrando a los argentinos a una nueva aventura de decadencia”.
Luego, afirmó: "Tenemos la oportunidad de cerrar esta herida de deshonra internacional después de 25 años”. A su vez, destacó que se llegó al número de U$S 171.000.000 “después de una larga negociación”, y sintetizó: “Se debe a los fracasos de la política”
Los 12 diputados del PRO votaron a favor de la moción del lilito Maximiliano Ferraro (Capital Federal) para poner fecha de dictamen en la comisión de Asuntos Constitucionales, donde se tratarán los proyectos de interpelación y moción de censura contra Manuel Adorni. Igualmente, la moción de Ferraro fracasó porque necesitaba del voto de los tres cuartos de los diputados, una mayoría demasiado exigente para cualquier grupo político.
Sin embargo, la definición que dejó el PRO es interesante para lo que viene. El martes 30 de junio la comisión de Asuntos Constitucionales abrirá sus puertas para discutir los proyectos contra Adorni. Y allí el PRO tiene dos lugares clave. La oposición junta 16 firmas para dictaminar. Para llegar a la mayoría necesitan 18. Esas dos que faltan pueden venir tanto de esos dos lugares que tiene el PRO, ocupados por Javier Sánchez Wrba (Buenos Aires) y Emmanuel Bianchetti (Misiones).
En el inicio de la sesión en la Cámara de Diputados, la oposición hizo dos pedidos para sumar la interpelación a Manuel Adorni al debate de este miércoles. La primera la hizo Myriam Bregman (Capital Federal) y la segunda, Maximiliano Ferraro (Capital Federal). Esta última tenía por objetivo fijar la fecha del martes 30 de junio para que la comisión de Asuntos Constitucionales dictamine respecto a los pedidos de interpelación y moción de censura al funcionario cuestionado por su escándalo patrimonial.
Ambas iniciativas necesitaban el apoyo de tres cuartos de los diputados, una mayoría muy difícil de alcanzar para cualquier grupo político, y así fracasaron. Lo que sí quedó en claro es que el apoyo del PRO, la UCR y los gobernadores aliados sigue firme para sostener a Manuel Adorni.
"La vergüenza que dejaron los que no vinieron", indicó Bregman en referencia a la fallida sesión de ayer para tratar la interpelación a Adorni, que quedó sin quórum. "La vergüenza que dan los que trataron de blindar hasta último momento a Adorni. Y lo más nefasto es que son los mismos que han ocupado horas y horas en este recinto hablando de ficha limpia. Ficha limpia, rabo sucio", remarcó.
El que salió a contestar fue el jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo (Buenos Aires), el autor de esta ingeniería parlamentaria para darle más tiempo a Manuel Adorni. "La de ayer fue una sesión a la cual no fuimos convocados para pedirla, los que tienen la responsabilidad son los que convocan", dejó el claro el referente del PRO en la Cámara baja. "El show de ayer era imposible que prosperara porque necesitaban dos tercios, aunque nosotros nos sentáramos no iban a tener los números.
Sobre el cierre de su justificación, puso en valor la jugada que tramó con Diego Santilli y Martín Menem para desarticular la sesión opositora: "Quiero agradecer a la Presidencia de la cámara haber citado para tratar el tema como corresponde y terminar con el show".
En el primer momento de la sesión, la Cámara de Diputados aceptó la renuncia de Adrián Ravier como miembro del cuerpo, para asumir como vocero del presidente Javier Milei. El flamante funcionario se fue ovacionado por la bancada oficialista. Antes de irse, saludó con afecto a Patricia Bullrich, la jefa de senadores de LLA, que se acercó al recinto de Diputados para el inicio de la sesión.
En su lugar, juró como miembro de la Cámara baja un nuevo diputado bullrichista que se suma al bloque oficialista. Se trata del actual subsecretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad, Martín Matzkin,
Sobre la hora, La Libertad Avanza consiguió el quórum para iniciar la sesión en Diputados. El último diputado en sentarse,el 129, fue Adrián Ravier, que renunciará a su banca para asumir el cargo de vocero presidencial. El flamante funcionario estaba saludando a la titular del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, que se acercó al recinto para el inicio de la sesión.
En sus bancas esperaban los diputados de La Libertad Avanza, acompañados por sus aliados del PRO, la UCR y los bloques de los gobernadores provinciales que suelen acompañar al oficialismo. Lo que llamó la atención fue el faltazo de los diputados por Misiones que responden al gobernador Hugo Passalacqua. Se trata de un grupo de diputados que se mueve en tándem con los salteños que responden a Gustavo Sáenz. Estos útlimos sí dieron quórum.
El oficialismo llegó al quórum sobre el filo del tiempo reglamentario. El jefe del bloque La Libertad Avanza Gabriel Bornoroni (Córdoba) y la experimentada oficialista Silvana Giudici (Capital Federal) corrieron con el teléfono en la mano para que estuvieran todos sentados y no faltara ninguno. Lo cierto es que el Congreso quedó enredado en una maraña de cortes, vallas y efectivos de seguridad para retener un minúsculo grupo de manifestantes que se acercó a protestar. Eso demoró a algunos diputados. Uno de ellos, Lisandro Almirón (Corrientes) que corrió por la avenida Callao para llegar al recinto.
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