Holdouts: el Congreso sancionó la ley para el pago a los buitres

La oposición volvió a fracasar en su avanzada contra Manuel Adorni

En el inicio de la sesión en la Cámara de Diputados, la oposición hizo dos pedidos para sumar la interpelación a Manuel Adorni al debate de este miércoles. La primera la hizo Myriam Bregman (Capital Federal) y la segunda, Maximiliano Ferraro (Capital Federal). Esta última tenía por objetivo fijar la fecha del martes 30 de junio para que la comisión de Asuntos Constitucionales dictamine respecto a los pedidos de interpelación y moción de censura al funcionario cuestionado por su escándalo patrimonial.

Ambas iniciativas necesitaban el apoyo de tres cuartos de los diputados, una mayoría muy difícil de alcanzar para cualquier grupo político, y así fracasaron. Lo que sí quedó en claro es que el apoyo del PRO, la UCR y los gobernadores aliados sigue firme para sostener a Manuel Adorni.

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"La vergüenza que dejaron los que no vinieron", indicó Bregman en referencia a la fallida sesión de ayer para tratar la interpelación a Adorni, que quedó sin quórum. "La vergüenza que dan los que trataron de blindar hasta último momento a Adorni. Y lo más nefasto es que son los mismos que han ocupado horas y horas en este recinto hablando de ficha limpia. Ficha limpia, rabo sucio", remarcó.

El que salió a contestar fue el jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo (Buenos Aires), el autor de esta ingeniería parlamentaria para darle más tiempo a Manuel Adorni. "La de ayer fue una sesión a la cual no fuimos convocados para pedirla, los que tienen la responsabilidad son los que convocan", dejó el claro el referente del PRO en la Cámara baja. "El show de ayer era imposible que prosperara porque necesitaban dos tercios, aunque nosotros nos sentáramos no iban a tener los números.

Sobre el cierre de su justificación, puso en valor la jugada que tramó con Diego Santilli y Martín Menem para desarticular la sesión opositora: "Quiero agradecer a la Presidencia de la cámara haber citado para tratar el tema como corresponde y terminar con el show".