Cristian Ritondo rompió el silencio por la falta del quórum del PRO por el caso Adorni: "Era montarnos a un show"

Cristian Ritondo justificó la decisión del bloque PRO de no dar quórum el martes en la sesión convocada en la Cámara de Diputados para debatir los proyectos para interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni . La ausencia de los legisladores macristas terminó contribuyendo a que el oficialismo evitara una nueva ofensiva opositora contra el funcionario , acusado de enriquecimiento ilícito.

“Lo que hay que aclarar es que la sesión de ayer no era una sesión para remover a Adorni ni para sacar la interpelación. Ese es un camino legislativo que es mucho más largo”, explicó en declaraciones a Radio Mitre.

Según planteó, la discusión prevista no apuntaba directamente a avanzar sobre el jefe de ministros, sino a forzar el tratamiento de los expedientes que se encuentran en comisión.

“La sesión de ayer era para emplazar, para obligar a la Comisión que trate los proyectos que buscan la interpelación, la censura, la moción, los informes”, apuntó el legislador nacional.

Ritondo remarcó que esa instancia ya había sido activada previamente y recordó que la comisión correspondiente fue convocada para analizar esos mismos proyectos.

“El día lunes, en algo que hablamos el fin de semana, la Comisión llamó para reunión para el martes 30 para tratar los mismos proyectos. Por lo tanto, la sesión de ayer quedaba sin efecto”, enfatizó.

Manuel Adorni dio su informe de gestión el 29 de abril Presidencia

“Lo único que se buscaba en la sesión de ayer era obligar a la Comisión y la Comisión ya estaba llamada. Era montarnos a un show que había armado el kirchnerismo”, sostuvo.

El dirigente del PRO también hizo referencia a las dificultades numéricas que enfrenta cualquier intento de avanzar con una eventual interpelación o sanción contra el jefe de Gabinete dentro del recinto.

“Cualquier proyecto de resolución de ley, no solamente una interpelación, necesita en el recinto los dos tercios. Nunca se le va a lograr los dos tercios, por más que todo el resto de la Cámara vote, porque La Libertad Avanza tiene más de noventa legisladores”, señaló.

“¿Qué era lo que se trataba ayer? No era votar esto, porque los dos tercios no se logran nunca, porque LLA tiene más de un tercio, vuelvo a repetir. O sea, es imposible lograrlo”, agregó.

Consultado sobre la posición del PRO ante una eventual citación del funcionario al Congreso, Ritondo aclaró que su espacio sí considera necesario que Adorni dé explicaciones públicas.

“Nosotros hemos planteado que tiene que venir al Congreso a dar explicaciones Adorni. Eso ya lo hemos expresado de forma contundente en los comunicados”, recordó. No obstante, insistió en que la sesión caída no era la herramienta adecuada para alcanzar ese objetivo.

“Ayer era un show, no era lo que resolvía el tema, no era lo que hacía que Adorni venga, no era lo que hacía que la Comisión funcionara, porque eso ya estaba establecido”, afirmó.

Acerca de los proyectos para interpelarlo en el Senado, contestó: “El PRO ya lo va a hacer en el Senado, que ya lo ha votado y ahora tiene sesión el jueves y tiene Diputados. La interpelación se va a hacer en una sola cámara, no se va a hacer en las dos cámaras”.